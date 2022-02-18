С. Колбин: Участники экспедиции «Приполярный-2022» водрузят флаги Севастополя и Крыма на горном массиве Приполярного Урала

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие по передаче флагов субъектов Федерации состоялось в штабе отделения Русского географического общества Севастополя.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного органа государственной власти г. Севастополя Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя принял участие в церемонии передачи флагов города-героя Севастополя и Республики Крым участникам экспедиции «Приполярный-2022».

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Торжественное мероприятие прошло в штабе отделения Русского географического общества (РГО) Севастополя при участии почетного караула и оркестра Черноморского флота, севастопольских юнармейцев и школьников.

Сергей Колбин отметил, что экспедиция организована Оргкомитетом Федеральных военно-тактических игр «ЗАРЯ» и РГО при содействии Экспедиционного центра Министерства обороны РФ. В ходе экспедиции будут проведены испытания современных образцов техники повышенной проходимости, включая практические испытания снаряжения и экипировки в зимний период времени.

Сергей Колбин принял участие в церемонии передачи флагов города-героя Севастополя и Республики Крым участникам экспедиции «Приполярный-2022»

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Сергей Колбин принял участие в церемонии передачи флагов города-героя Севастополя и Республики Крым участникам экспедиции «Приполярный-2022»

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Сергей Колбин принял участие в церемонии передачи флагов города-героя Севастополя и Республики Крым участникам экспедиции «Приполярный-2022»

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Сергей Колбин принял участие в церемонии передачи флагов города-героя Севастополя и Республики Крым участникам экспедиции «Приполярный-2022»

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Сергей Колбин принял участие в церемонии передачи флагов города-героя Севастополя и Республики Крым участникам экспедиции «Приполярный-2022»

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Сергей Колбин принял участие в церемонии передачи флагов города-героя Севастополя и Республики Крым участникам экспедиции «Приполярный-2022»

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Сергей Колбин принял участие в церемонии передачи флагов города-героя Севастополя и Республики Крым участникам экспедиции «Приполярный-2022»

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Сергей Колбин принял участие в церемонии передачи флагов города-героя Севастополя и Республики Крым участникам экспедиции «Приполярный-2022»

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Сергей Колбин принял участие в церемонии передачи флагов города-героя Севастополя и Республики Крым участникам экспедиции «Приполярный-2022»

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«18 марта, в День воссоединения Севастополя и Крыма с Россией, на горном массиве в районе Приполярного Урала участниками экспедиции будут водружены флаги города-героя Севастополя и Республики Крым, флаги Русского географического общества и Юнармии», — сказал сенатор.

«Славная история Русского географического общества — это часть истории России, с ней неразрывно связаны имена выдающихся отечественных ученых и путешественников. Участники научно-исследовательской экспедиции достойно продолжают их традиции», — подчеркнул Сергей Колбин.

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