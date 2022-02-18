Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#OneWeb18.02.2022 17:19

Стартовый комплекс «Восток» на Байконуре готовят к запуску космических аппаратов OneWeb

На космодроме Байконур началась интенсивная подготовка стартового комплекса «Восток» на площадке № 31 к запуску очередной партии космических аппаратов спутниковой компании OneWeb в рамках миссии № 38.

После успешного пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19», состоявшегося 15 февраля 2022 года, специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к послепусковым ремонтно-восстановительным работам.

Вместе с этим 16 февраля началась подготовка стартового комплекса к приёму очередной ракеты космического назначения. В настоящее время проводятся работы по сборке схем систем управления и измерений, заполнению ресиверов сжатыми газами и приему компонентов ракетного топлива. Подготовка продолжится до вывоза ракеты из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb с космодрома Байконур запланирован на 5 марта 2022 года в 01:41:02 по московскому времени.

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