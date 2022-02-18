Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ18.02.2022 08:39

Спутники Роскосмоса следят за наводнениями и ураганами во всём мире

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает мониторинг чрезвычайных ситуаций средствами российской орбитальной группировки. За неделю в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объёме около 1,4 млн. кв. км, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — 11 тыс. кв. км.

Технологии дистанционного зондирования Земли из космоса — незаменимый инструмент изучения и постоянного мониторинга нашей планеты, помогающий эффективно использовать и управлять ее ресурсами. Современные технологии находят применение практически во всех сферах нашей жизни.

В период с 11 по 18 февраля 2022 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Подтопление в Краснодарском крае;

поиск пропавшего судна в Охотском море;

ледовые переправы в нескольких регионах РФ;

разлив дизельного топлива в Сахалинской области;

угроза подтопления в Республике Хакасия;

гидрологическая обстановка в Красноярском крае.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам в отчетный период осуществлялся мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:

Ураган и наводнение в Малави;

наводнение и оползень в Эквадоре;

разлив нефти в Перу;

наводнение и оползень в Бразилии.

На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Мониторинг последствий взрыва на нефтяной установке в Нигерии;

мониторинг урагана на Мадагаскаре;

мониторинг вулканической активности в Сахалинской области;

мониторинг подтоплений в Краснодарском крае;

мониторинг последствий прохождения циклона в Новой Зеландии.

В рамках мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации представителям региональных органов управления переданы российские данные космической съемки в объёме около 201 тыс. кв. км. При этом по заявкам, заведенным в результате поиска в СМИ новостных сообщений о природных и техногенных катастрофах по всему миру, получены данные в объёме около 160 тыс. кв. км.

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий. Сегодня разработанные предприятиями Роскосмоса технологии и методики использования данных дистанционного зондирования Земли позволяют предложить уникальные решения для обеспечения безопасности, повышения эффективности разведки и добычи природных ресурсов, внедрения новейших практик в сельское хозяйство, предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранении их последствий, охраны окружающей среды и контроля над изменением климата.

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