Сергей Мочальников: «В рамках проекта актуализированной Энергостратегии к 2050 году выбросы СО2 от угольной отрасли планируется сократить на 25%»

Source: Russia Ministry of Energy

18 февраля, Москва. – В рамках проекта Энергетической стратегии-2050 прорабатываются механизмы по адаптации угольной промышленности к условиям глобального энергоперехода, рассказал Директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топлвиных рынков Сергей Мочальников на конференции «Argus Уголь России 2022. СНГ и глобальные рынки».

Директор Департамента подчеркнул, что на сегодняшний день Россия обладает достаточно крупными запасами всех видов углей, которые не уступают по своим качественным характеристикам мировым странам.

«Важно, что внутри страны у нас нет никаких проблем с углём, его достаточно. На сегодняшний день существует вопрос только в «доставке» его до потребителей в связи с ограничениями пропускной способности»», – сказал он.

Сергей Мочальников отметил, что в целом сегодня внутренний рынок угля в России стабилен, но есть понимание того, что в свете новых климатических инициатив в перспективе он будет меньше использоваться.

«Угольная промышленность при этом не стоит на месте. Сегодня угольные компании занимаются снижением своей углеродоёмкости. Кроме этого, в рамках проекта актуализированной Энергостратегии к 2050 году выбросы СО2 планируется сократить на 25% или на 19,5 млн тонн до 57,3 млн тонн», – сказал он.

Директор Департамента рассказал, что в последнее десятилетие драйвером развития угольной промышленности является экспорт.

«До 2030 года у нас хорошая перспектива по экспорту и Россия должна занять свою долю на растущем международном рынке угля. В 2021 году её доля в международной торговле составила 16,3 %. Основные страны-экспортёра российской угольной продукции – Китай, Япония, Южная Корея и Индия. С Индией у нас заключен Меморандум о поставках угля до 40 млн тонн коксующегося угля, с Китаем в разроработке Межправительственное соглашение с возможностью увеличения экспорта до 100 млн тонн», – пояснил Сергей Мочальников.

Сергей Мочальников рассказал также о развитии портовых перевалочных угольных мощностей.

«У нас создана инфраструктура по перевалке угля на Дальнем Востоке. Мощности перевалки превышают возможности доставки угля по Восточному полигону. В ближайшие 10 лет ожидаем введение в эксплуатацию ещё трёх-четырёх специализированных терминалов», – сказал он.

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