О. Алексеев обсудил вопросы социально-экономического развития Энгельсского и Краснокутского районов Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе рабочей поездки сенатор принял участие в заседании районного актива и провел совещание по вопросам социальной сферы.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Энгельсский и Краснокутский муниципальные районы.

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Сенатор принял участие в заседании актива Энгельсского муниципального района, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития за 2021 год и задачи на текущий период. С отчетным докладом выступил глава района Алексей Стрельников.

Олег Алексеев отметил хорошую работу районного руководства. Минувший год завершен с высокими показателями по ряду основных направлений. «2021 год для Энгельсского района стал рекордным по вводу жилья — почти 280 тысяч квадратных метров. Реализовывались крупные инвестпроекты на сумму порядка 18 миллиардов рублей. Отремонтированы дороги к 15 социальным объектам, построено 8 километров тротуаров», — сказал сенатор.

По словам парламентария, в районе уделяется особое внимание объектам социальной сферы: открылся детский сад «Звезда» на 240 мест, произведен ремонт на 22 образовательных объектах и в 24 учреждениях культуры, отремонтировано и построено 8 спортивных сооружений.

Кроме того, добавил сенатор, в отчетный период аграрии Энгельсского района произвели продукцию почти на 11 млрд руб.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский и Краснокутский муниципальные районы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский и Краснокутский муниципальные районы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский и Краснокутский муниципальные районы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский и Краснокутский муниципальные районы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский и Краснокутский муниципальные районы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский и Краснокутский муниципальные районы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский и Краснокутский муниципальные районы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский и Краснокутский муниципальные районы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский и Краснокутский муниципальные районы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Энгельсский и Краснокутский муниципальные районы

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«В 2022 году акцент будет сделан на коммунальной сфере: начнется перекладка главного самотечного коллектора, строительство сетей канализации в центре города. Продолжится также строительство дорог и тротуаров к школам и детским садам, объектам здравоохранения», — подчеркнул Олег Алексеев.

В ходе посещения Краснокутского муниципального района вместе с его главой Валентиной Гречушкиной сенатор провел рабочее совещание по вопросам социальной сферы. Обсуждалась доступность скорой медицинской помощи для отдаленных сел, возможность открытия государственных аптек, в первую очередь, в дальних населенных пунктах. По словам сенатора, в Краснокутском районе аптеки на базе фельдшерско-акушерских пунктов начнут открывать с марта, фельдшеры прошли необходимое обучение.

Рассматривался также вопрос организации в школах групп продленного дня. Олег Алексеев сообщил, что с нового учебного года они появятся в школах города Красного Кута.

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