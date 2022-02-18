Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 18 февраля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в выездном заседании Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту в Екатеринбурге, посвящённом подготовке к проведению XXXII Всемирным летним студенческим играм 2023 года, а также перспективам дальнейшего использования наследия Студенческих игр.

В заседании также приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и другие.

Участники мероприятия рассмотрели вопросы подготовки к Всемирным студенческим играм – 2023, а также положительные практики развития массового спорта в Свердловской и Курганской областях и развитие спортивной инфраструктуры в Свердловской области с привлечением частных инвестиций.

«Универсиада для нас принципиально важный проект – и не только спортивный, но и социальный, гуманитарный, образовательный и культурный. Предметом нашего особого внимания является наследие Универсиады. Объекты Студенческих игр послужат формированию и развитию идеологии здорового образа жизни в регионе. Мы видим, насколько серьёзно в Екатеринбурге подошли к вопросам формирования спортивной инфраструктуры и ее дальнейшей эффективной эксплуатации», – отметил Олег Матыцин.

«Мы с нашими коллегами из ФИСУ внимательно изучили сегодняшний этап работы по организации Игр. Нет никаких отставаний по строительству объектов, Программе Универсиады, реализации Концепции, безопасности, медицинскому обеспечению. Рисков мы не видим, всё делается в срок. Абсолютно уверен, что в следующем году, даже несмотря на те сложности, с которыми мы столкнулись из-за пандемии, в Екатеринбурге будет проведён грандиозный фестиваль молодёжи, спорта и образования», – подчеркнул Министр.

«Хочу отметить, что это проект не только Свердловской области, он – национальный и согласован с Президентом Российской Федерации. Проведение такого значимого международного форума ещё раз доказывает, что Россия – надёжный партнёр олимпийского, международного спортивного и студенческого движения. Вопрос организации Универсиады находится на особом контроле у Президента, Председателя Правительства Российской Федерации и руководителя Организационного комитета Дмитрия Чернышенко. Министерство спорта будет продолжать активно сотрудничать с Оргкомитетом в вопросах подготовки к Универсиаде», – заявил Олег Матыцин.

XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. Спортивная программа включает соревнования по 18 видам спорта. За 12 дней будет разыграно 246 комплектов медалей. Ожидаемое число участников составит более 10 тысяч человек, гостей и зрителей более 500 тысяч человек.

Между ФИСУ и Российским студенческим спортивным союзом, Правительством Свердловской области, Исполнительной дирекцией «Универсиада-2023» подписан контракт на право проведения соревнований. В адрес ФИСУ предоставлена гарантия Правительства Российской Федерации.

Подготовка к Студенческим играм ведётся в рамках Указа Президента Российской Федерации от 2 января 2020 года № 4. Общее управление подготовкой осуществляет Организационный комитет под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

В Оргкомитет входят представители 20 федеральных органов исполнительной власти и Правительства Свердловской области. Подготовку к Играм обеспечивает Региональный организационный комитет под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Правительством Свердловской области образована Межведомственная рабочая группа по обеспечению мониторинга подготовки объектов инфраструктуры.

Операционную деятельность по подготовке к Играм и взаимодействие с ФИСУ осуществляет Автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023»., созданная распоряжением Правительства Российской Федерации.

В целях подготовки к Универсиаде Правительством Российской Федерации утверждены два основных программных документа: Программа подготовки к проведению Универсиады и План основных мероприятий Универсиады. В настоящее время ведётся системная работа по их выполнению.

Программа по подготовке к Универсиаде была утверждена 26 июня 2020 года Постановлением Правительства Российской Федерации. Она носит комплексный характер и предусматривает 57 мероприятий, включая 42 мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и подготовке объектов; 13 иных мероприятий, связанных с деятельностью Исполнительной дирекции, подготовкой инфраструктуры связи, обеспечением трансляции, медицинским и транспортным обеспечением; два мероприятия по обеспечению безопасности.

В настоящее время выполнены семь мероприятий. Введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н.В.Карполя», разработаны и утверждены Концепция создания информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры, План медицинского обеспечения мероприятий Универсиады, План санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, Межведомственный комплексный план по обеспечению безопасности.

Также разработана Концепция информационного освещения и трансляции Игр и определена основная вещательная компания ООО «Национальный спортивный телеканал».

Минспортом России совместно с Правительством Свердловской области разработана Концепция наследия по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов. Она включает в себя перечень из 30 объектов, которые будут использоваться по профильному назначению для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований профессионального и любительского уровня.

Концепцией уже предусмотрено использование спортивных объектов для проведения в 2024 году в Екатеринбурге Всемирных летних школьных игр «Гимназиада». Наследием также станет Деревня Универсиады. Вновь построенные корпуса будут переданы Уральскому федеральному университету имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Кроме того, в качестве материального наследия Универсиады для региона останутся объекты транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры.

На данный момент продолжаются работы по 40 мероприятиям. Это, в частности, строительство объектов Деревни Универсиады, Дворца водных видов спорта, Дворца самбо, Дворца дзюдо, Центра художественной и эстетической гимнастики, реконструкция стадиона «Калининец».

Ресурсное обеспечение Программы составит 65,9 млрд рублей, из них: федеральный бюджет – 21,3 млрд рублей, бюджет субъекта Российской Федерации – 43,8 млрд рублей, внебюджетные источники – 782,0 млн рублей.

В целях подготовки к Универсиаде успешно реализуется План основных мероприятий. В него вошли мероприятия, связанные с операционной деятельностью. В настоящее время из 30 запланированных мероприятий выполнены в установленные сроки 16, включая программу подготовки волонтёров, план по проведению тестовых мероприятий, план антидопингового обеспечения, концепцию экологического обеспечения Универсиады.

Пресс-служба Минспорта России

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