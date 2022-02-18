Олег Матыцин посетил Екатеринбург с рабочим визитом

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 18 февраля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил с рабочим визитом Екатеринбург.

Министр провёл рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым.

По итогам встречи было подписано Соглашения между Министерством спорта Российской Федерации Правительством Свердловской области о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта. Документ направлен на совместную работу над реализацией федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в регионах появляется всё больше возможностей для развития массового спорта. В 2021 году 46,5% россиян были вовлечены в регулярные занятия спортом. Закупается новый инвентарь и оборудование, открываются новые спортивные комплексы и площадки в жилых районах», – заявил Олег Матыцин.

«Мотивация к здоровому, активному образу жизни растёт. В наших городах и посёлках строятся спортивные комплексы, бассейны и залы, где занимаются как любители, так и профессионалы. Всё больше людей разных возрастов выбирают физкультуру и спорт в качестве полезного досуга. И это, безусловно, радует. Эту работу необходимо продолжать. Так же, как изучать и распространять лучшие региональные практики вовлечения населения в спорт», – отметил Владимир Якушев.

«Мы системно работаем над тем, чтобы решить задачу, поставленную Президентом России – к 2030 году увеличить до 70 процентов количество граждан, регулярно занимающихся спортом. По итогам прошлого года у нас в области тот показатель составил около 50%. Есть уверенность в том, что необходимый параметр будет достигнут. Только в прошлом году мы провели спортивные мероприятия, участие в которых приняли более 2 млн человек. Построили, отремонтировали и оснастили 30 спортивных объектов. Свердловские спортсмены завоевали более двухсот медалей международного уровня», – сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В рамках рабочей поездки Олег Матыцин посетил строительную площадку многофункциональной ледовой арены «УГМК» в Екатеринбурге. Площадь арены составит почти 100 тысяч кв. м, вместимость – до 15 тысяч зрителей. Новый спортивный комплекс станет единственным в Свердловской области объектом, соответствующим требованиям сразу 12 международных спортивных федераций. На данный момент практически завершено возведение всех конструкций. Строительство идёт по графику и завершится в 2023 году – в год 300-летия Екатеринбурга.

Пресс-служба Минспорта России

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