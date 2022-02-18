Л. Гумерова: Опыт Мурманской области по организации профориентационной работы с обучающимися будет учтен профильным Комитетом СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре провел выездное заседание в городе Кировске.

В г. Кировске Мурманской области состоялось выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Профориентация обучающихся как эффективный инструмент обеспечения экономики субъектов РФ востребованными квалифицированными кадрами (на примере Мурманской области)». Мероприятие провела председатель Комитета СФ Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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С приветственным словом к участникам заседания обратился заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Он отметил актуальность этой темы для регионов страны. Вице-спикер СФ обратил внимание на эффективные подходы Мурманской области к подготовке молодых специалистов по востребованным и перспективным профессиям в соответствии с потребностями экономики, успешный опыт организации частно-государственного партнерства при решении этих задач.

Как подчеркнула Лилия Гумерова, в настоящее время проблема дефицита кадров является одной из актуальных. Для ее решения в прошлом году была утверждена Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 г., в которой система доступной профессиональной ориентации рассматривается как основа обеспечения занятости.

Одной из основных проблем трудоустройства молодежи является несформированность профессиональных ориентаций для построения профессиональной и трудовой карьеры

«Одной из основных проблем трудоустройства молодежи является несформированность профессиональных ориентаций для построения профессиональной и трудовой карьеры. Уровень занятости молодежи в возрасте до 29 лет сегодня ниже среднероссийского», — отметила сенатор.

По данным ВЦИОМ, на выбор профессии четверти россиян повлияли собственные увлечения и интересы, каждый пятый выбирал работу по стечению обстоятельств, 17 проц. руководствовались оплатой труда, 15 проц. ориентировались на престиж профессии и возможность карьерного роста. По своей специальности работает 51 проц. опрошенных россиян, отметила Лилия Гумерова.

​Глава Комитета СФ обратила внимание, что на заседании Президиума Государственного Совета по вопросу о задачах субъектов РФ в сфере общего образования в августе 2021 г. отмечалось, что со стороны школьников есть запрос на то, чтобы программы воспитания содержали больший компонент профориентации и профнавигации.

​Лилия Гумерова проинформировала, что в целях законодательного закрепления возможности осуществлять в старших классах школы профессиональную подготовку по востребованным направлениям, сенаторами и депутатами в апреле прошлого года был разработан и внесен в Государственную Думу соответствующий законопроект. «По итогам были приняты изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Профориентация обучающихся как эффективный инструмент обеспечения экономики субъектов РФ востребованными квалифицированными кадрами (на примере Мурманской области)»

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в городе Кировске

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в городе Кировске

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в городе Кировске

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в городе Кировске

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в городе Кировске

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в городе Кировске

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в городе Кировске

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в городе Кировске

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в городе Кировске

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в городе Кировске

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в городе Кировске

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Выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в городе Кировске

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит»

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Сенаторы посетили Кировский рудник

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Сенаторы посетили Кировский рудник

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», туристический кластер «Большой

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», туристический кластер «Большой

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», туристический кластер «Большой

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», туристический кластер «Большой

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», туристический кластер «Большой

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», туристический кластер «Большой

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», туристический кластер «Большой

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», туристический кластер «Большой

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», туристический кластер «Большой

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», туристический кластер «Большой

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», туристический кластер «Большой

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», туристический кластер «Большой

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», туристический кластер «Большой

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Сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», туристический кластер «Большой

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​«Кроме того, есть поручение Президента РФ по итогам Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 1 июня 2021 года, о создании центра сопровождения и профориентации талантливых детей и молодежи на базе социальной и научной инфраструктуры Курчатовского института в Протвино», — добавила сенатор.

«Регионы, промышленные предприятия заинтересованы в подготовке востребованных специалистов. В этом мы убедились на примере Мурманской области. Опыт региона по организации профориентационной работы с обучающимися, подготовки квалифицированных кадров будет учтен в дальнейшей деятельности нашего Комитета», — подчеркнула парламентарий.

​В ходе заседания губернатор Мурманской области Андрей Чибис ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области рассказал о работе по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в регионе. Большое внимание уделяется качеству и доступности образовательных программ, формированию практических навыков с участием профильных производственных организаций.

​О подготовке профессиональных кадров через практическое обучение рассказал генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев. Решаются задачи по выстраиванию системы подготовки профессиональных кадров для горнодобывающей и химической отраслей, эффективному функционированию сети образовательных организаций дополнительного образования. Реализуются программы, нацеленные на взаимодействие между организациями среднего профессионального образования, регионом и работодателем.

В обсуждении приняли участие сенаторы РФ, члены правительства Мурманской области, директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин, глава города Кировск Юрий Кузин, глава города Апатиты Николай Бова, директор АНО «ДРОЗД» Андрей Дубровин, руководители промышленных предприятий и образовательных организаций, молодые специалисты предприятий Мурманской области.

​В проекте решения по итогам обсуждения участники, в частности рекомендовали Правительству РФ проработать вопросы о создании единого федерального центра профориентации, в котором была бы собрана информация о всех лучших российских региональных практиках профориентационной работы с обучающимися. Также предлагается учесть опыт промышленных компаний и предприятий в сфере подготовки квалифицированных инженерных и рабочих кадров по образовательной вертикали «Школа — Колледж — Вуз — Предприятие» при формировании федерального проекта «Профессионалитет» и образовательно-производственных кластеров в ключевых отраслях промышленности — химической, легкой, металлургической и др.

В рамках выездного заседания сенаторы посетили Кировский филиал Мурманского арктического государственного университета, молодежный культурный центр «ДРОЗД» (Детям России образование, здоровье, духовность), музейно-выставочный центр предприятия «Апатит», Кировский рудник, туристический кластер «Большой Вудъявр».

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