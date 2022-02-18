И. Рукавишникова: Вопросы защиты персональных данных имеют приоритетное значение как для России, так и для большинства стран

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ в этой сфере.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в режиме видеоконференции провела «круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства РФ в сфере оборота персональных данных.

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По ее словам, в 21 веке массивы персональных данных – это ценный ресурс, за обладание которым ведется конкурентная борьба, к сожалению, не всегда законными методами. «В связи с этим вопросы оборота и защиты персональных данных являются одним из приоритетов как для России, так и для большинства стран мира. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе недавней встречи с членами Совета Безопасности обратил внимание на то, что сбор больших данных необходим для развития технологий, при этом должен быть обеспечен необходимый уровень безопасности», — сказала сенатор.

Она привела данные Роскомнадзора, согласно которым в 2021 году обработку персональных данных граждан на территории РФ осуществляли свыше 6 миллионов организаций и индивидуальных предпринимателей. Общее количество баз персональных данных, с которыми работают эти операторы, превышает 3 миллиона. С ростом количества информационных ресурсов, осуществляющих обработку персональных данных, существенно возрастают риски использования злоумышленниками уязвимостей в информационных системах для доступа к таким данным и дальнейшего неправомерного использования этих данных, в том числе в мошеннических схемах.

Ирина Рукавишникова отметила, что с учетом этого в последние годы активно развивается законодательство в сфере оборота персональных данных. «Вместе с тем, безусловно, требуется продолжать работу. На сегодняшний день перед законодателями и регулирующими органами стоит серьезная задача найти баланс между необходимостью обеспечить условия для цифровой трансформации экономики, государственного управления и соблюдением прав и законных интересов субъектов персональных данных, в том числе в части исключения утечек персональных данных, соблюдения требований к их обработке и хранению», — подчеркнула Ирина Рукавишникова.

«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Ирина Рукавишникова

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Как указала парламентарий, еще одной проблемой является невыполнение транснациональными компаниями требований о локализации баз данных на территории Российской Федерации.

Она отметила, что механизм реализации новелл, касающихся обработки персональных данных, доступ к которым предоставлен неограниченному кругу лиц, до сих пор не заработал в полной мере. В частности, только 1 марта этого года должен вступить в силу приказ Роскомнадзора, устанавливающий порядок использования специальной информационной системы, предназначенной для получения операторами согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом для распространения.

«В рамках Совета по развитию цифровой экономики при СФ, руководство которым осуществляет первый заместитель Председателя палаты Андрей Турчак, ведется активная работа над решением этих проблем, в том числе в части совершенствования мер административной ответственности в данной сфере», — сказала Ирина Рукавишникова.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ Артем Шейкин, статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алексей Бутовецкий, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Милош Вагнер, представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства экономического развития РФ, Генеральной прокуратуры РФ, представители телекоммуникационной отрасли, эксперты.

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