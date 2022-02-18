Е. Зленко: Нам важно найти баланс между задачами по «зеленому» развитию и устойчивому финансовому положению российских предприятий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание по вопросу проработки с отраслевыми промышленными ассоциациями и предприятиями механизма применения критериев проектов устойчивого развития, в том числе «зеленого».

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа провела «круглый стол» по вопросу проработки с отраслевыми промышленными ассоциациями и предприятиями механизма применения критериев проектов устойчивого, в том числе «зеленого» развития, в РФ в инвестиционных программах промышленных предприятий для целей стимулирования снижения выбросов углекислого газа.

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Мероприятие организовано Министерством экономического развития РФ совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.

По словам Елены Зленко, заседание является продолжением ряда мероприятий, проведенных профильным Комитетом СФ по теме реализации в стране «зеленых» проектов.

Сенатор напомнила, что в октябре прошлого года в Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению мер стимулирования устойчивого (в том числе «зеленого») развития в Российской Федерации». По итогам мероприятия Комитетом РФ были утверждены рекомендации в адрес Минэкономразвития РФ, Минприроды РФ, Министерства финансов РФ, Банка России, Минпромторга РФ, ВЭБ.РФ по совершенствованию законодательства и нормативной правовой базы по указанному направлению.

«Круглый стол» Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Нас беспокоит вопрос соответствия инвестиционных программ промышленных предприятий показателям основных направлений устойчивого (в том числе «зеленого») развития страны», — отметила Елена Зленко.

Необходимо найти баланс между климатическими рисками и стандартными финансовыми рисками, задачами по «зеленому» развитию и устойчивому финансовому положению российских предприятий

«Законодателям, федеральным органам исполнительной власти, профессиональному сообществу необходимо найти баланс между климатическими рисками и стандартными финансовыми рисками, задачами по «зеленому» развитию и устойчивому финансовому положению российских предприятий», — подчеркнула парламентарий.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин выступил на тему «О необходимости учета в Критериях проектов устойчивого развития реальных инвестиционных программ предприятий черной и цветной металлургии».

Как считает сенатор, таксономия (теория систематизации сложноорганизованных областей действительности и знаний, имеющих иерархическое строение) должна учитывать программы инвестиционного развития предприятий должны быть выстроены с учетом разумных критериев. «Одной из главных целей инвестиционных программ предприятий выступает снижение выбросов CO2 при условии сохранения производства товарной продукции, соответствующей потребностям рынка», — отметил сенатор.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с развитием отрасли черной и цветной металлургии. У предприятий этой отрасли есть предложения по реализации Постановления Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587, которым утверждены критерии проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, профессионального сообщества, эксперты.

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