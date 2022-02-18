В. Новожилов: Социальные инициативы правительства Архангельской области направлены на поддержку жителей региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области принял участие в сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

Среди основных вопросов повестки — отчет председателя областного Собрания Екатерины Прокопьевой, ПрокопьеваЕкатерина ВладимировнаПредседатель Архангельского областного Собрания депутатов а также отчет начальника управления МВД по Архангельской области Александра Прядко. Кроме того, парламентарии рассмотрели вопросы совершенствования правового регулирования в сфере лесного законодательства, реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ключевые решения сессии были связаны с социальными инициативами. Все они направлены на оказание поддержки жителям региона. Проезд детей с онкозаболеваниями и их сопровождающих к месту лечения и обратно будет бесплатным. Жители области со статусом «дети-сироты» в возрасте от 23 лет смогут приобрести жилье с использованием сертификата, если к этому времени их право на жилье не было исполнено. Ряд льготных категорий жителей получат компенсацию за расходы на газификацию жилья. Средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете.

«Я поддерживаю данные социальные инициативы губернатора и правительства Архангельской области. Особенно эти меры поддержки актуальны в период пандемии. Депутаты также проголосовали за эти важные инициативы. Это говорит о том, что в регионе работает слаженная команда исполнительной и законодательной ветвей власти», — подчеркнул сенатор.

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