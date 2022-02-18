Владимир Путин дал ряд поручений Правительству и МЧС России

Source: President of Russia – Kremlin

Губернатор Ростовской области В.Голубев Голубев Василий Юрьевичгубернатор Ростовской области обратился к главе государства с просьбой оказать региону экстренную помощь по линии федерального центра в связи с наплывом беженцев из Донбасса.

Президент провёл телефонный разговор с врио главы МЧС. А.Чуприяну поручено срочно вылететь в регион для организации на месте работ по созданию условий для размещения прибывающих, обеспечения их горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Кроме того, В.Путин поручил Правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому прибывающему из Донбасса в Ростовскую область.

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