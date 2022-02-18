Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#диверсификация18.02.2022 13:09

Барокамера производства Центра Хруничева введена в эксплуатацию в Брянской больнице

В отделении гипербарической оксигенации Брянской областной больницы № 1 запустили барокамеру БЛКС-303 МК разработки и производства Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Центр Хруничева использует технологии ракетно-космической промышленности для производства одноместных медицинских стационарных барокомплексов в рамках реализации проектов диверсификации Госкорпорации «Роскосмос». Одноместная барокамера БЛКС-303МК предназначена для проведения лечебных сеансов методом гипербарической оксигенации, основанном на воздействии чистого кислорода на организм пациента в барокамере.

Метод эффективен для устранения последствий черепно-мозговых травм, инсульта, отравления угарным газом на пожарах, при ожогах, анаэробных инфекциях, сахарном диабете, гипоксии плода и других заболеваниях. Успешно используют барокомплекы производства Центра Хруничева в программах реабилитации пациентов, перенесших Covid-19. По наблюдениям, после лечения в отделении гипербарической оксигенации с использованием барокомплекса Центра Хруничева клетки мозга и легкие насыщаются кислородом, уменьшается одышка, нормализуется сон, уходит слабость, повышается эффективность медикаментозной терапии.

Всего за 2021 год Центром Хруничева реализовано девять единиц баросистемы БЛКС-303 МК. Завод медицинской техники, как структурное подразделение Центра Хруничева, выпускает аппаратуру и оборудование для отделений гипербарической оксигенации, реанимации, реабилитации и гипобарической гипоксии с 1994 года.

Барокомплексы производства Центра Хруничева используют ведущие медицинские центры России, стран СНГ и Евросоюза. Специалисты Завода медицинской техники также осуществляют техническое обслуживание и ремонт поставленных барокомплексов.

MIL OSI