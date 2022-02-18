Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#ЦНИИмаш#НПО Энергомаш#КБХА#Союз-5#РД-171МВ18.02.2022 19:58

Бак новой ракеты «Союз-5» отправлен на испытания

В пятницу, 18 февраля 2022 года, из Ракетно-космического центра «Прогресс» в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш, входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») для проведения статических испытаний отправлен бак горючего (бак «Г») стендового блока первой ступени ракеты-носителя «Союз-5».

В настоящее время специалисты РКЦ «Прогресс» совместно со специалистами ЦНИИмаш приступили к завершающей стадии статических испытаний бака «Г» первой ступени перспективной ракеты «Союз-5» — подтверждению прочности и допуску к холодным и огневым испытаниям. Отработка прочности бака проводится на двух сборках. Первый этап проводится на базе испытательного центра РКЦ «Прогресс» и предусматривает имитацию транспортирования бака. Второй этап — на экспериментальной базе Центра прочности ЦНИИмаш — предусматривает имитацию силового воздействия кислородно-керосинового ракетного двигателя РД-171МВ на конструкцию бака при проведении огневых стендовых испытаний.

Проведение статических испытаний бака горючего первой ступени «Союза-5» — значительный шаг в производстве ракеты-носителя нового поколения для РКЦ «Прогресс». В 2021 году специалистами предприятия на базе испытательного центра были проведены статические испытания бака окислителя в подтверждение прочности и допуска к холодным и огневым испытаниям стендового блока первой ступени ракеты-носителя «Союз-5».

Перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» разрабатывается с целью обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. В составе ракеты «Союз-5» будут использоваться новые двигатели.

Маршевый двигатель первой ступени РД-171 МВ разработки Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Роскосмос) и двигатель второй ступени РД-0124 МС разработки воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (входит в Роскосмос) обеспечивают характеристики на паре топлива кислород — нафтил, близкие к максимальным. Запуски новой ракеты-носителя планируются с космодрома Байконур в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек».

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