Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ провел заседание рабочей группы по комплексному развитию Таганрога.

Первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области провел заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития Таганрога.

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На заседании были рассмотрены вопросы реновации города, волнующие граждан и ставшие, в том числе, предметом обращений горожан к Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в ходе ее визита в Таганрог в сентябре 2021 года.

Так, особое внимание было уделено выполнению подготовительных работ для начала строительства нового комплекса Городской больницы скорой медицинской помощи в г. Таганроге.

«Новая современная больница – это и новое качество жизни. Больницу ждут без малого полмиллиона человек – жителей Таганрога и соседних районов области. Все необходимые подготовительные этапы, включая определение оптимального земельного участка и разработку проектно-сметной документации, должны быть пройдены в приоритетном режиме и в ускоренном темпе», — подчеркнул Андрей Яцкин.

Другой темой повестки заседания, также вызывающей общественный резонанс, стала реализация дорожной карты по реконструкции и благоустройству Пушкинской набережной Таганрога.

«В Совете Федерации обратили внимание на обеспокоенность местных сообществ в связи со слухами о якобы ликвидации или перемещении спортивной школы олимпийского резерва в Таганроге из‑за реконструкции городской набережной, обустройством на прилегающей территории пассажирского причала и сопряжении этих городских пространств», — отметил первый вице-спикер.

Подчеркнув большое значение спортивной школы для развития в городе детско-юношеского спорта, славные спортивные традиции этого учреждения, сенатор заверил, что школа продолжит свою работу в штатном режиме на прежнем месте.

В данном контексте Андрей Яцкин поставил вопрос о качестве коммуникации с гражданами по вопросам реализации проектов развития города.

Местные сообщества, все неравнодушные граждане должны иметь доступ к информации по каждому участку, по каждому этапу ведущихся работ. Важно, чтобы жители города имели объективное представление о целях предпринимаемых усилий

«Местные сообщества, все неравнодушные граждане должны иметь доступ к информации по каждому участку, по каждому этапу ведущихся работ. Важно, чтобы жители города имели объективное представление о целях предпринимаемых усилий», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что информационное взаимодействие с гражданами в регионе – это прерогатива областного правительства, администрации Таганрога, лично сити-менеджера.

«Тревожащие жителей города вопросы не должны оставаться без ответа со стороны городских властей. Информирование – это, прежде всего, проявление уважения к людям. Граждане не должны пребывать в информационном вакууме, в котором распространяются фейки и слухи», — заключил парламентарий.

При рассмотрении вопросов комплексного благоустройства Пушкинской набережной в ходе заседания первый вице-спикер СФ призвал к более предметной межведомственной координации в части определения параметров дальнейшей работы отделения государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Обсуждались вопросы эстетического облика зданий в зоне набережной.

Отдельное внимание было уделено реализации принятых на предыдущих заседаниях Рабочей группы решений, касающихся второго этапа работ по модернизации трамвайных путей, а также каблированию электросетевых линий.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности с участием сенаторов РФ, представителей федеральных органов государственной власти Ростовской области по вопросам комплексного развития г. Таганрога

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Андрей Яцкин

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Вячеслав Тимченко

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Сергей Митин

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности с участием сенаторов РФ, представителей федеральных органов государственной власти Ростовской области по вопросам комплексного развития г. Таганрога

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности с участием сенаторов РФ, представителей федеральных органов государственной власти Ростовской области по вопросам комплексного развития г. Таганрога

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности с участием сенаторов РФ, представителей федеральных органов государственной власти Ростовской области по вопросам комплексного развития г. Таганрога

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности с участием сенаторов РФ, представителей федеральных органов государственной власти Ростовской области по вопросам комплексного развития г. Таганрога

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Вячеслав Тимченко

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности с участием сенаторов РФ, представителей федеральных органов государственной власти Ростовской области по вопросам комплексного развития г. Таганрога

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности с участием сенаторов РФ, представителей федеральных органов государственной власти Ростовской области по вопросам комплексного развития г. Таганрога

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности с участием сенаторов РФ, представителей федеральных органов государственной власти Ростовской области по вопросам комплексного развития г. Таганрога

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«Все усилия по комплексному развитию Таганрога, которые инициированы самими гражданами, муниципалитетом, поддержаны на региональном и федеральном уровнях, в том числе Советом Федерации, подчинены одной цели – сделать город современным и комфортным для жизни людей», — констатировал Андрей Яцкин.

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции. В нем приняли участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, заместитель руководителя рабочей группы по вопросам комплексного развития Таганрога Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгений Савченко, СавченкоЕвгений Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области а также представители федеральных и региональных министерств и ведомств.

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