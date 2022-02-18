А. Майоров: Принятие нормативных актов, необходимых для развития лесного комплекса, находится на постоянном парламентском контроле

Source: Russia – Council of the Federation

С 1 января 2022 года вводится план проведения лесоустройства в лесах на всех категориях земель, отметил сенатор.

Изданные правовые акты в сфере лесоустройства, лесовосстановления и лесоразведения обеспечивают реализацию федеральных законов, принятых во исполнение поручений Президента РФ по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, в соответствии с Постановлением Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства».

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Об этом заявил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор напомнил, что 14 февраля текущего года Постановлением Правительства РФ утвержден порядок подготовки и утверждения единого федерального плана проведения лесоустройства. В настоящее время материалы с давностью лесоустройства до 10 лет на территории лесного фонда составляют всего 16 проц. от его общей площади.

При этом он уточнил, что с 1 января этого года вводится план проведения лесоустройства в лесах на всех категориях земель. «План лесоустройства в лесном фонде подготавливается Рослесхозом с учетом существующего и планируемого освоения лесов и зон интенсивности такого освоения, в том числе для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, определенных лесным планом субъекта РФ. Проект плана, проект внесения в него изменений официально опубликовываются на сайте Рослесхоза. План утверждается Агентством на срок до 10 лет и размещается на его официальном сайте», — рассказал Алексей Майоров.

Сенатор особо отметил, что предложения по включению в план лесных участков формируются регионами, в плане указываются сроки проведения лесоустройства, объемы запланированных мероприятий, территории их проведения, обеспечивается возможность ознакомления с ним неограниченному кругу лиц.

Новый порядок проведения лесоустройства обеспечит лесопользователей актуальной информацией о лесах, эффективное вложение бюджетных средств, контроль за их расходованием, позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли

«Новый порядок проведения лесоустройства обеспечит лесопользователей актуальной информацией о лесах, эффективное вложение бюджетных средств, контроль за их расходованием, позволит повысить инвестиционную привлекательность отрасли», — считает глава Комитета СФ.

По словам законодателя, особое значение для развития лесного хозяйства имеют утвержденные Минприроды России и зарегистрированные в Минюсте России 11 февраля текущего года правила лесовосстановления и правила лесоразведения. Определяются состав и порядок согласования данных документов, основания для отказа в их согласовании, а также требования к формату в электронной форме соответствующего проекта. Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2022 г. и будут действовать до 1 сентября 2028 г.

Алексей Майоров отметил, что принятие данных правовых актов создает правовую основу для развития лесовосстановления и лесоразведения, обеспечит гарантии прав лесопользователей при их проведении, обеспечит эффективный государственный контроль за результатами данных работ.

Сенатор подчеркнул, что принятие подзаконных актов, необходимых для реализации принятых федеральных законов в сфере лесного комплекса, находится на особом парламентском контроле Совета по вопросам лесного комплекса Российской Федерации при Совете Федерации и профильного Комитета СФ.

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