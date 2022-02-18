Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе сессии Государственного Собрания Марий Эл.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в работе сессии регионального парламента.

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В рамках подготовки к заседанию депутаты Государственного Собрания Марий Эл обсудили тему аграрного туризма. Речь шла о формах государственной поддержки этой сферы экономики в регионе.

По словам Сергея Мартынова, этот вопрос очень актуален для Республики, поскольку ее сельскохозяйственная отрасль обеспечивает почти пятую часть валового регионального продукта.

«Эту уникальную особенность можно и нужно использовать, сделав аграрный туризм брендом, узнаваемой маркой Марий Эл. Республика с ее чистой экологией, удивительной природой, вековыми традициями агропрома могла бы стать местом, притягивающим к себе туристов», – считает Сергей Мартынов.

Сергей Мартынов принял участие в работе сессии регионального парламента

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Сергей Мартынов принял участие в работе сессии регионального парламента

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Сергей Мартынов принял участие в работе сессии регионального парламента

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Сергей Мартынов принял участие в работе сессии регионального парламента

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Сергей Мартынов принял участие в работе сессии регионального парламента

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Сергей Мартынов принял участие в работе сессии регионального парламента

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Сенатор отметил, что в настоящее время в Марий Эл на развитие сельского туризма выделяются субсидии из федерального бюджета. В рамках направления «Поддержка и развитие сельского туризма» также планируется помощь селянам в виде грантов, в том числе гранта «Агротуризм». Кроме того, в Марий Эл вскоре утвердят правила выделения пособий работникам агропрома – определен перечень профессий, которым такая поддержка гарантирована.

«Усилия республиканских властей, работающих в тандеме с федеральными структурами, очень важны, чтобы поддержать село, вывести сельскохозяйственную отрасль на новый уровень», – подчеркнул Сергей Мартынов.

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