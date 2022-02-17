XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине: Анна Щербакова – олимпийская чемпионка по фигурному катанию, Александра Трусова – серебряный призёр

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 17 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (Китай) россиянка Анна Щербакова завоевала «золото» в одиночном катании, её результат за короткую и произвольную программы составил 255,95 балла. «Серебро» выиграла ещё одна наша спортсменка Александра Трусова (251,73). Бронзовая награда досталась японке Каори Сакамото (233,13). Россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвёртое место (224,09).

17-летняя Анна Щербакова – заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира 2021 года, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы, трёхкратная чемпионка России. В составе российской сборной выступает за Москву. Анна тренируется в отделении «Хрустальный» ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта в группе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

17-летняя Александра Трусова – мастер спорта международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы. Родилась в Рязани, в составе российской сборной выступает за Москву. Александра тренируется в отделении «Хрустальный» ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта в группе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине разыгрывается 109 комплектов медалей в 13 видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях по всем видам спорта. Игры завершатся 20 февраля.

По данным статистической отчётности по итогам 2020 года всего в России фигурным катанием на коньках занимаются 677 753 человека. Всего в стране функционирует 264 отделения, в том числе 58 спортивных школ олимпийского резерва. Количество тренеров составляет 1 082 человека, тренеров-преподавателей – 147 человек. Всего по программам спортивной подготовки и дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта занимаются 28 967 человек в 66 субъектах Российской Федерации, из которых на этапах спортивной подготовки занимаются 24 579 человек.

Фигурное катание на коньках является базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Московская область, Москва, Тверская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Красноярский край, Омская область, Свердловская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пермский край, Республика Мордовия, Самарская область.

В России развитием фигурного катания на коньках совместно с Министерством спорта занимается Федерация фигурного катания на коньках России. Президент Федерации фигурного катания на коньках России, главный тренер сборной – Александр Горшков.

Фото: Валерий Шарифулин, Сергей Бобылев / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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