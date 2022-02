17.02.2022 Bruksela NATO wspiera nienaruszalność granic Ukrainy

Source: Government of Poland in Polish

NATO wspiera nienaruszalność granic Ukrainy17.02.2022

Rozmawialiśmy dziś na temat wsparcia, jakie udzielane jest Ukrainie, która zagrożona jest teraz przez agresywną politykę rosyjską, ale także o Gruzji. Przedstawiłem wszystko to, co Polska robi konsekwentnie dla wsparcia tych państw. Zależy nam na tym, żeby zatrzymać ten rozwój strefy wpływów rosyjskich, żeby państwa z nami sąsiadujące same mogły decydować o tym, do jakiego sojusz chcą przystąpić. Podkreślałem, że nie ma zgody na to, żeby ktoś z zewnątrz decydował za Ukrainę w jakim sojuszu być powinna, a w jakim nie powinna. To jest jedna z fundamentalnych zasad suwerenności. Wypowiadamy się za suwerennością wszystkich państw – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej po spotkaniu z ministrami obrony państw NATO w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli.

W czwartek 17 lutego br. pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego Jensa Stoltenberga w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli zakończyło się dwudniowe spotkanie ministrów obrony państw NATO, w którym uczestniczył minister Mariusz Błaszczak. Szef MON odbył także spotkania bilateralne ze swoimi odpowiednikami z Niemiec, Estonii oraz Kanady.

“Druga sesja, w której wziął udział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Josef Borrell oraz ministrowe obrony Szwecji i Finlandii, dotyczyła współpracy z Unią Europejską, współpracy z państwami Unii, które do niej należą, ale nie należą do NATO. Podkreślaliśmy tu zasady współpracy, to o czym konsekwentnie mówi Polska, żeby Unia Europejska nie rywalizowała z NATO, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, żeby to wszystko, co wiąże się z aktywnością UE uzupełniało zasady, na których ustanowiony jest Sojusz Północnoatlantycki. Co do tego byliśmy wszyscy zgodni”

– powiedział szef MON.

W posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej z udziałem Ukrainy i Gruzji, ministrowie obrony rozmawiali nt. bieżącej sytuacji we wschodniej części Europy.

“Rozmawialiśmy o interoperacyjności naszych wojsk, o współpracy naszych wojsk na wschodniej flance NATO. To było ważne posiedzenie, sądzę, że jedno z najważniejszych w ciągu ostatnich lat, ze względu na zagrożenie jakie dotyczy wschodniej flanki NATO. Możemy powiedzieć że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, że wszystkie państwa przywiązują uwagę do tego, żeby zwiększyć odporność na wschodniej flance NATO. Można przytoczyć tu przykłady zaangażowania wojsk sojuszniczych. Z naszego punktu widzenia najważniejsza jest obecność wojsk amerykańskich i brytyjskich w naszym kraju. Można powiedzieć tak, że Sojusz Północnoatlantycki stoi na straży bezpieczeństwa państw, które je tworzą i na straży bezpieczeństwa Unii Europejskiej”

– podkreślił minister.

