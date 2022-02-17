Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила форелеводческое крестьянско-фермерское хозяйство.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион встретилась с руководителем крестьянско-фермерского хозяйства Вячеславом Пестеровым, который на протяжении восьми лет активно занимается разведением ценных пород рыб.

По словам парламентария, Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию особое внимание уделяет вопросам реализации в регионах государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», направленной на развитие аквакультуры, повышение объемов разведения и выращивания ценных пород рыб. «Многие этот способ хозяйствования относят к индустрии будущего, поскольку по продуктивности он значительно превосходит другие виды производства животного белка», — сказала сенатор.

В ходе встречи законодатель сообщила, что она посетила форелевые предприятия во многих регионах и на деле убедилась, как поставленные перед отраслью задачи решаются в практической плоскости.

Рыбоводческое направление развивается непросто. Многое зависит от качества малька, корма, оборудования, и, конечно же, профессионального уровня рыбоводов

«Рыбоводческое направление развивается непросто. Многое зависит от качества малька, корма, оборудования, и, конечно же, профессионального уровня рыбоводов. От персонала требуются глубокие знания всех особенностей рыбоводства, обеспечение безопасности окружающей среды, продвижение продукции на рынке», — подчеркнула парламентарий.

В то же время сенатор считает, что следует обратить самое пристальное внимание на подготовку квалифицированных кадров для новой отрасли сельского хозяйства. Дефицит специалистов сегодня ощущается здесь ничуть не меньше, чем в лесной отрасли.

Татьяна Гигель посетила форелеводческое крестьянско-фермерское хозяйство

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Татьяна Гигель посетила форелеводческое крестьянско-фермерское хозяйство

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Форелеводческое крестьянско-фермерское хозяйство

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Татьяна Гигель посетила форелеводческое крестьянско-фермерское хозяйство

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Форелеводческое крестьянско-фермерское хозяйство

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Татьяна Гигель посетила форелеводческое крестьянско-фермерское хозяйство

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Татьяна Гигель посетила форелеводческое крестьянско-фермерское хозяйство

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Татьяна Гигель посетила форелеводческое крестьянско-фермерское хозяйство

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Татьяна Гигель посетила форелеводческое крестьянско-фермерское хозяйство

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По словам парламентария, ее поразил грамотный подход предпринимателя к делу – искусственному выращиванию ценных пород рыб. «На выбранной территории он, не нарушая экосистему, не только расположил в виде каскадов искусственные пруды – ландшафт этому поспособствовал, но и подвел к каждому их них кристально чистую, насыщенную кислородом родниковую воду с необходимым в данном случае водным оттоком».

Законодатель выразила уверенность, что грамотно используемый предпринимателем природно-климатический потенциал региона дает основание надеяться, что разведение ценных пород рыб станет перспективным и рентабельным направлением промышленного рыбоводства на территории Республики.

«Смело можно говорить, что число экологически чистых продуктов, произведенных на территории региона, заметно выросло. К кристально чистой родниковой воде, молочным продуктам с отгонных высокогорных лугов, мясным деликатесам прибавились теперь и ценные породы рыб», – заметила парламентарий.

MIL OSI