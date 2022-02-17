С. Митин: Работа по дальнейшему обеспечению устойчивого развития отечественного АПК продолжается

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Агробизнесклуба.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области выступил с докладом на заседании Агробизнесклуба.

Темой выступления стало законодательное обеспечение развития агропромышленного комплекса Российской Федерации.

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Сергей Митин отметил, что при совершенствовании законодательства в агропромышленной сфере приоритетами для парламентариев является повышение качества жизни российских граждан, охрана окружающей среды, необходимость системного реагирования на вызовы изменения климата, рост технико-технологического уровня развития отечественного сельского хозяйства, а как следствие повышение урожайности и экономической эффективности.

Сенатор подчеркнул, что в 2021 году из 506 федеральных конституционных законов и федеральных законов, одобренных Советом Федерации, 74 касались вопросов аграрно-продовольственной политики и природопользования.

На особом контроле Совета Федерации, проинформировал Сергей Митин, находится реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Сенатор отметил, что рост экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, по оценкам Минсельхоза России, составит около 35 млрд долл США. «Достигнутые результаты свидетельствуют об эффективной реализации Госпрограммы», — считает он.

По словам сенатора, парламентский контроль, осуществляется и за развитием отечественного сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. Основной приоритет в этом направлении — расширение перечня выпускаемой специализированной сельхозтехники и оборудования, рост производственных мощностей российских заводов, повышение уровня локализации производства в России специализированной техники иностранных марок, в том числе белорусских.

Алексей Майоров и Сергей Митин приняли участие в работе XXXIII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России

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Алексей Майоров и Сергей Митин приняли участие в работе XXXIII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России

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Алексей Майоров и Сергей Митин приняли участие в работе XXXIII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России

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Алексей Майоров и Сергей Митин приняли участие в работе XXXIII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России

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«В то же время темпы производства сельхозтехники, прежде всего, тракторов для садоводства и питомниководства, виноградарства, селекции и семеноводства остаются недостаточными, а уровень обеспеченности селекционных учреждений специализированной техникой во многом определяет их неспособность обеспечить аграриев требуемым объемом посадочного материала», — отметил законодатель.

Сергей Митин напомнил о принятии нового закона «О семеноводстве». «На протяжении последних лет в Совете Федерации внимательно следят за состоянием отечественной отрасли селекции и семеноводства. Должен констатировать – обеспеченность страны собственными семянами сельскохозяйственных культур отстает от показателей Доктрины», — подчеркнул сенатор, уточнив, что предыдущий закон о семеноводстве действовал почти 25 лет и перестал отвечать требованиям современных реалий. Изменения в документ, по словам сенатора, проходили достаточно сложно — приняты 56 поправок, авторами 43 из них стали сенаторы и депутаты.

Сергей Митин указал на принятие серии законов о получении отечественными рыбаками квот на вылов биологических водных ресурсов в инвестиционных целях при строительстве судов на отечественных верфях. «Это позволило привлечь в отрасль более 270 милиардов рублей инвестиций, ведется строительство более 100 судов на 16 верфях», — подчеркнул сенатор.

Ведется комплексная работа законодателей совместно с Правительством, министерствами и ведомствами по дальнейшему обеспечению устойчивого развития российского агропромышленного комплекса с учетом трех ключевых направлений – экономика знаний и инноваций, экономика благосостояния для всех, зеленая экономика или экономика природосбережения

Парламентарий рассказал о реализации парламентских мероприятий по совершенствованию мер противодействия незаконного оборота продовольственных товаров, контролю за качеством и безопасностью продовольствия, недопущению поступления на рынок фальсифицированной и контрафактной продукции. На особом контроле – качество и безопасность упакованной питьевой воды, а также производство и оборот органической продукции.

По его словам, ведется комплексная работа законодателей совместно с Правительством, министерствами и ведомствами по дальнейшему обеспечению устойчивого развития российского агропромышленного комплекса с учетом трех ключевых направлений – экономика знаний и инноваций, экономика благосостояния для всех, зеленая экономика или экономика природосбережения.

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