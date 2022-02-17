С. Митин провел совещание по вопросам развития сельскохозяйственного страхования в Уральском федеральном округе

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с хозяйствами, своевременный анализ рисков, оперативную организацию субсидирования расходов аграриев на страхование, считает сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание по вопросам развития сельскохозяйственного страхования в Уральском федеральном округе.

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Совещание провел профильный Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Национальным союзом агростраховщиков.

По словам Сергея Митина, этот формат уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент конструктивной коммуникации субъектов Федерации с представителями агрострахования.

Парламентарий подчеркнул, что в прошлом году Комитетом СФ проведена значительная работа по подготовке закона об агростраховании с господдержкой в условиях чрезвычайной ситуации. Как один из его авторов сенатор отметил, что закон является ответом на вызов, который создают нарастающие изменения климата, как в России, так и во всем мире.

«Благодаря агрострахованию в России должна быть создана устойчивая финансовая защита рисков таких отраслей как растениеводство и животноводство», — считает сенатор.

Актуальность и своевременность принятия закона, по мнению Сергея Митина, подтверждаются выраженным в последние годы трендом к росту ущерба, который наносят сельскому хозяйству природные бедствия. «Практика показывает, что в случае природных катаклизмов бессильны даже самые передовые технологии. В таких случаях выход один — агрострахование с государственной поддержкой, которое уже стало проверенным общемировым инструментом финансовой защиты аграриев».

Сенатор обратил внимание, что регионы Уральского федерального округа, находящиеся в зоне рискованного земледелия, практически ежегодно сталкиваются с опасными природными явлениями, входят в наиболее пострадавшую от ЧС зону. В особенности, в 2020 и 2021 году Челябинская и Курганская области оказались в эпицентре засухи. В 2021 году ущерб от утраты продукции в этих регионах превысил, по информации сенатора, 6 млрд рублей.

Сергей Митин обратил внимание, что практика страхования урожая пока отмечена только в двух регионах Урала: Свердловской и Тюменской областях. «Несмотря на наметившийся рост застрахованных площадей посевов, в целом охват страхованием регионов остается низким и не превышает 6 процентов», — уточнил парламентарий.

Значительно лучше, по словам сенатора, обстоят дела по страхованию рисков товарного животноводства. На Урале оно получило наиболее активное развитие в Тюменской области, где застраховано 67 проц. промышленного поголовья, и Челябинской области, где застраховано 51 проц. сельхозживотных.

Сергей Митин подчеркнул необходимость усиления информационно-разъяснительной работы с хозяйствами, своевременный анализ рисков, планирование целевых показателей по агрострахованию, оперативную организацию субсидирования расходов аграриев на страхование.

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