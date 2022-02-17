С. Мартынов встретился с участниками чемпионата «Молодые профессионалы», проходящего в Республике Марий Эл

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Строительный техникум, на площадке которого проводятся региональные соревнования.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в рамках поездки в регион посетил X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) — 2022. Мероприятие проходит на площадке Строительного техникума.

На соревнования по профессиональному мастерству съехались более 300 участников со всей Республики, в том числе студенты и школьники

Сенатор отметил, что чемпионат проводится по нескольким десяткам компетенций на базе 12 учреждений среднего профобразования. На соревнования по профессиональному мастерству съехались более 300 участников со всей Республики, в том числе студенты и школьники.

Сергей Мартынов подчеркнул важность проводимого состязания. Он высоко оценил мастерство молодых специалистов по кирпичной кладке, плиточников, печников и маляров.

Парламентарий отметил необходимость дальнейшего развития системы профессиональных училищ, популяризации рабочих профессий в стране. «Федеральные и региональные органы власти уделяют этому пристальное внимание: выделяются дотации, гранты, открываются современные мастерские. И это уже приносит свои результаты: быть мастером становится престижно», — сказал он.

На встрече с сенатором заместитель министра образования Республики Александр Иванов рассказал, что уровень и масштаб чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) постоянно растут. «В этом году регион впервые сумел запустить полсотни площадок. Каждая площадка должна соответствовать мировым стандартам — и по качеству материалов, и по состоянию оборудования. Работу молодых конкурсантов оценивают независимые эксперты из числа мастеров старшего поколения», — добавил заместитель министра.

Сергей Мартынов в рамках поездки в регион посетил X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) — 2022

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Сергей Мартынов в рамках поездки в регион посетил X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) — 2022

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Сергей Мартынов в рамках поездки в регион посетил X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) — 2022

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X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) — 2022

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X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) — 2022

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X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) — 2022

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X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) — 2022

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X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) — 2022

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Сергей Мартынов подчеркнул, что в последние годы в регионе, как и в целом по стране царит строительный бум, и специалисты в этой сфере востребованы у работодателей. По его словам, об этом шла речь и на прошедшем в Строительном техникуме «круглом столе», в котором участвовали директора крупнейших компаний-застройщиков Марий Эл.

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