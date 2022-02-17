Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#МКС#3D-биопринтер17.02.2022 16:51

Российский 3D-принтер планируется испытать на МКС в 2022 году

На российском сегменте Международной космической станции намечается провести эксперимент «3D-печать», посвящённый отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в космических условиях. Для этого в июне 2022 года на грузовом корабле «Прогресс МС-20» на МКС привезут 3D-принтер.

Постановщиком научного эксперимента является Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), разработчиком принтера — Томский политехнический университет.

В настоящее время завершается создание 3D-принтера, который сможет печатать образцы и детали из термопластичных полимеров методом послойного наложения расплавленной полимерной нити.

Начать проведение эксперимента предстоит экипажу МКС-67 — космонавтам Роскосмоса Олегу Артемьеву, Денису Матвееву и Сергею Корсакову, летящим на станцию в марте на пилотируемом корабле «Союз МС-21». Полученные образцы 3D-печати будут возвращать на Землю, чтобы учёные смогли сравнить их с такими же образцами, сделанными наземным 3D-принтером. Это позволит всесторонне исследовать влияние микрогравитации на 3D-печать.

В будущем применение отработанных аддитивных технологий позволит космонавтам на околоземных орбитальных станциях изготавливать необходимые детали и инструменты непосредственно в космосе, а не ждать их поставки на транспортных кораблях с Земли. Кроме того, 3D-печать обеспечит возможность выполнения дальних и долгосрочных пилотируемых космических полётов.

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