Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Дмитрий Баранов17.02.2022 22:49

РКЦ «Прогресс» получил специальный приз губернатора Самарской области

В среду, 16 февраля 2022 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил генеральному директору Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрию Баранову специальный приз за активную включенность в научно-технологическую повестку научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

Премией «Инженерия будущего» отмечены также участники и партнёры Центра, внёсшие значительный вклад в его становление и развитие, повышение эффективности, формирование образовательного, научного и кадрового потенциалов.

С 7 по 16 февраля 2022 года в Самарской области прошла международная неделя науки «Сила инженерии», посвящённая Дню российской науки. В рамках научной недели сотрудники РКЦ «Прогресс» принимали участие в семинарах, круглых столах и открытых дискуссиях на площадках, организованных научно-образовательным центром международного уровня «Инженерия будущего».

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