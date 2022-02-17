Расширенное заседание коллегии МВД России

Source: President of Russia – Kremlin

В ходе заседания подведены итоги работы органов внутренних дел за 2021 год и определены приоритетные направления деятельности на 2022 год.

С основным докладом выступил глава МВД России Владимир Колокольцев Колокольцев Владимир АлександровичМинистр внутренних дел .

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В.Путин: Уважаемые товарищи!

Сегодня на расширенной коллегии вам предстоит проанализировать результаты работы по ключевым направлениям, обсудить ближайшие и перспективные задачи.

Сразу скажу, что, несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, – всё-таки это серьёзная нагрузка на ведомство в целом, да и, сейчас Министр доложил, почти половина тех, кто собирался принимать участие в нашем мероприятии, заболели, – тем не менее, вся система МВД действует устойчиво и надёжно.

Так, на высоком уровне был обеспечен общественный порядок в период выборов в Государственную Думу и в региональные органы власти. Чётко и грамотно работали сотрудники ведомства при проведении Всероссийской переписи населения (большая тоже, масштабная задача), а также при обеспечении крупных международных мероприятий.

Отмечу, что в прошлом году продолжалась тенденция к снижению числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе с применением оружия. Сократилась преступность в общественных местах, есть позитивные сдвиги и по ряду других важных направлений.

Хочу поблагодарить личный состав МВД за добросовестную работу, за проявленный профессионализм, ответственность и мужество.

Уважаемые участники коллегии!

Остановлюсь на наиболее значимых задачах, которые вам предстоит решить в текущем году, и на более отдалённую перспективу.

Безусловно, важнейший приоритет – активная наступательная борьба с криминалом. Напомню, что в прошлом году в Федеральный закон «О полиции» были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции, в том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по «горячим следам», при этом – хочу это особо подчеркнуть – права и свободы граждан должны быть гарантированы.

Вы знаете, что правозащитные организации обращали и обращают внимание на эти изменения в законе. Мы согласились с предложением Министра, с вашими предложениями о том, что работа по «горячим следам» является чрезвычайно важной для раскрытия [преступлений], эффективной работы правоохранительной системы в целом. Но и опасения правозащитников не лишены определённых оснований. Прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан.

В целом, вновь обращаю внимание на задачу кардинального повышения уровня раскрываемости преступлений. По итогам прошлого года добиться здесь качественных сдвигов, к сожалению, пока не удалось. А значит, нужна последовательная, более результативная работа по всем видам преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества.

В том числе речь идёт о новых вызовах, связанных с проникновением криминала в сферу информационных технологий и телекоммуникаций. Количество преступлений в этой сфере ежегодно растёт. В результате действий кибермошенников урон несут отечественные компании. И, что вызывает особую остроту общественной реакции, с потерями средств и накоплений, с невосполнимым моральным ущербом сталкиваются наши граждане во всё большем и большем количестве. Жертвами преступников становятся пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью. У преступников нет ничего святого, только бы деньги урвать.

Считаю, что нужно самым серьёзным образом совершенствовать порядок взаимодействия МВД с финансовыми организациями, операторами связи и другими структурами, работающими в цифровом пространстве и в области телекоммуникаций. В целом для укрепления кибербезопасности требуется более скоординированная работа правоохранительных органов, соответствующих государственных ведомств и регуляторов, экспертного сообщества и бизнеса.

Продолжение следует.

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