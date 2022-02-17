Паралимпийский комитет России утвердил состав сборной на Игры-2022 в Пекине

Source: Russia Ministry of Sport

16 февраля Паралимпийский комитет России (ПКР) утвердил состав национальной сборной на предстоящие XIII Паралимпийские игры в Пекине. Состав утвердили на заседании Исполкома ПКР, на котором с приветственным словом выступил заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

На заседании также обсуждались вопросы подготовки паралимпийских команд России к участию в XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине и XVII Паралимпийских летних играх в Париже.

«Вопросы подготовки и участия российских спортсменов в предстоящих Играх находятся на особом контроле в Правительстве Российской Федерации и Минспорте России. В прошлую пятницу начал работу Оперативный штаб по подготовке и участию российских спортсменов в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине. На первом заседании обсудили наиболее важные вопросы, связанные с ходом подготовки российских спортсменов к Играм.

На сегодняшний день Минспорт России совместно с федеральными органами исполнительной власти, Паралимпийским комитетом, ЦСП, ФМБА России, спортивными федерациями и субъектами страны ведёт тщательную работу по организации участия сборных команд в Играх.

Как руководитель Штаба, отмечу, что мы приложим все усилия, чтобы подготовка наших сборных команд к Играм-2022 прошла в соответствии со всеми намеченными планами», – отметил Одес Байсултанов в ходе встречи.

15 февраля по итогам распределения Международным паралимпийским комитетом двухсторонних приглашений команда ПКР получила 3 дополнительные квоты на участие в Играх-2022 в Пекине. Две – в лыжных гонках и биатлоне и одну – в сноуборде.

С учетом дополнительных квот Исполком ПКР утвердил состав делегации в количестве 185 человек, из которых 71 спортсмен. В общем составе делегации также персонал спортсменов, тренерский состав, специалисты Паралимпийского комитета России и ФМБА. Помимо основного состава на случай вынужденной замены был утвержден резервный состав, в который вошли около 30 человек.

Утверждённый состав команд будет направлен в Международный паралимпийский комитет до 18 февраля. После 19 февраля МПК подтвердит нам соответствие спортсменов критериям для участия в Паралимпийских играх, включая выполнение требований по антидопинговому тестированию.

На Играх в Пекине выступят 8 паралимпийских чемпионов – по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту, 28 Заслуженных мастеров спорта России, 11 Мастеров спорта международного класса, 9 Мастеров спорта России.

Спортсмены команды ПКР примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и в 61 медальном виде программы из 78. 33 спортсмена выступят в лыжных гонках и биатлоне. 10 человек будут участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту, 6 – по сноуборду. В команде по следж-хоккею 17 спортсменов, керлингу на колясках – 5.

В состав делегации Паралимпийского комитета России вошли спортсмены из 20 регионов России. Наибольшее представительство у Москвы – 20 человек. 15 человек из Московской области, семь – из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и пять – из Тюменской области.

Самые титулованные спортсмены в российской команде – трёхкратные паралимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону Николай Полухин, Екатерина Румянцева, а также трехкратный победитель Игр в горнолыжном спорте Алексей Бугаев. Для бронзового призера Паралимпийских игр по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Алябьева предстоящие Игры станут пятыми.

Самые юные спортсмены, вошедшие в состав, – 15-летние горнолыжники Дарья Ищенко и Иван Васильев. Самый возрастной российский атлет на Играх-2022 — 50-летний сноубордист Вячеслав Латышев.

Пресс-служба Минспорта России

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