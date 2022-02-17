Source: Russia Federal Space

#РКС#Интервью#Терра Тех#Орбитальные группировки#ДЗЗ17.02.2022 13:34

О трендах рынка геоинформационных технологий в России

В опубликованной журналом IT News статье «Тренды рынка геоинформационных технологий» основные игроки рынка геосервисов подвели итоги 2021 года. Генеральный директор компании «ТЕРРА ТЕХ» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Милана Элердова ответила на вопросы издания и высказала свое мнение о роли государства в этой сфере, видах конкуренции, трендах поиска упрощенных схем взаимодействия пользователей с новыми решениями, универсализации геоинформационных систем (ГИС) и других актуальных проблемах.

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— Как вы оцениваете устойчивость отдельных сегментов рынка геоинформационных технологий к нынешнему кризису?

— Понятие кризиса сейчас неактуально, поскольку ассоциируется в России с относительно краткосрочными и сильными потрясениями. Нынешняя же ситуация в мире и в нашей стране скорее похожа на длительную штормовую погоду, когда волнение усиливается и ослабевает, но не прекращается.

Рост рынков ГИС и ДЗЗ во всем мире, обусловленный, в том числе, глобальными драйверами — Big Data, Machine Learning, ИИ и др., вызывает большой интерес со стороны крупных IT-компаний: частные инвестиции в это направление продолжают расти, как и по всему сегменту космических технологий. В то же время ситуация демонстрирует безусловную роль государства как ключевого потребителя данных и аналитики — это общемировой тренд, характерный и для нашей страны.

— Рынок ИТ в целом и ГИТ в частности продолжает усложняться, а отдельные узкоспециализированные решения все чаще становятся элементом более универсальных систем. На рынке появляются новые игроки, например, системные интеграторы, для которых ГИС и ДЗЗ не являются основным видом деятельности. А как выглядит ситуация внутри отрасли?

— Появление универсальных систем и интеграция различных решений не должны быть сюрпризом, поскольку ключевой в ИТ была и остается проблема с платформами и совместимостью.

Ситуация в отрасли осложняется спецификой самих продуктов. Не составляет труда стандартизировать форматы обмена данными или определить правила взаимодействия систем, но сложности возникают при интегрировании разнородных типов данных. Если речь идет об экосистемах — то, конечно, это самый перспективный путь развития отрасли и любой оператор спутников ДЗЗ или разработчик ГИС может это только приветствовать. Однако до реализации здесь еще далеко.

— Какие, на ваш взгляд, были самые важные события в отрасли в прошедшем году?

— Из зарубежных новостей, имеющих отношение не только к ГИТ, но и к ДЗЗ, важнейшим можно считать отложенный запуск группировки Maxar Legion. В то же время Airbus успешно пополнил свою группировку аппаратами Pléiades Neo.

Другой пример — стартапы Capella Space и IceEye, реализующие радиолокационные системы на базе малых космических аппаратов (МКА) с отличными характеристиками данных.

В России назову запуск технологий автоматической потоковой обработки информации в контуре Госкорпорации «Роскосмос»: это решение позволяет обеспечивать потребителей продуктами высокого качества полностью в автоматическом режиме, что дает кратное сокращение сроков — от съемки до получения типовых ДЗЗ-продуктов.

— Можно ли считать российский рынок ГИС и ДЗЗ зрелым? Какие сегменты более развиты и чего все же не хватает для ускорения развития?

— Рынок развивается. Коммерческий спрос на сервисы и данные постепенно увеличивается. В основном это касается отраслей, связанных с проектированием, строительством и управлением территориальными активами. Рост активности наблюдается со стороны банков, страховых компаний, а также агропредприятий.

Основной проблемой остается недостаточность компетенций и (или) средств для качественного скачка в развитии как среди поставщиков, так и потребителей. Заметен некоторый разрыв в возможностях, стоимости технологий и запросах потребителей.

Клиенты ожидают получить не только высококачественную аналитику в потоке, но и по привлекательной для них цене: добиться этого пока не удалось, текущие предложения операторов спутников ДЗЗ находятся в диапазоне $1-30 и выше за квадратный километр. Таким образом, для создания потоковых продуктов остается рассчитывать только на открытые бесплатные данные, которые лишь частично удовлетворяют запросы клиентов. Действительно прорывным будет момент, когда коммерческие данные ДЗЗ станут доступнее для массового потребителя.

Другое важное условие — повсеместное встраивание и более широкое применение технологий ДЗЗ, геосервисных решений в деятельности госорганов и коммерческих предприятий.

— В предыдущие несколько лет (особенно в 2017–2019) участники рынка с большим энтузиазмом рассуждали о рынке БПЛА, отмечая его значимость и бурный рост. Сложилось впечатление, что российские вендоры занимают на этом поле достойное место. А как обстоят дела сегодня?

— Российские вендоры действительно добились больших успехов в части систем и средств обработки данных БПЛА. Фактором сдерживания остается нормативная база, необходимость получения различного рода разрешений.

— Одним из основных заказчиков решений в области ГИС и ДЗЗ был и остается госсектор. А как меняется его доля на рынке ГИТ в России?

— В части технологий, связанных с космическим мониторингом, потребители со стороны госсектора традиционно занимали доминирующее положение. Сегодня мы видим снижение этой доли, но совсем незначительное. В целом в России на долю государственных заказчиков прямо или косвенно по-прежнему приходится порядка 80% рынка ГИТ.

Тем не менее заказчиками геосервисов и услуг ДЗЗ становятся крупные коммерческие компании, госкорпорации и холдинги. Также наблюдается рост заказов и со стороны физических лиц, которые отмечают роль космической съемки в качестве доказательной базы в судебных спорах.

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