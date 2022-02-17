К. Косачев провел встречу с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания)

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы обеспечения стратегической стабильности в международной сфере, а также перспективы налаживания диалога между Россией и Великобританией, в том числе по межпарламентской линии.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания), которая прибыла в Россию в рамках реализации совместного исследовательского проекта с Российским советом по международным делам.

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«В России далеко не всегда приветствуют заявления, исходящие из Лондона. Поэтому подобные каналы и форматы общения очень ценны и заслуживают пристального внимания», — отметил Константин Косачев открывая встречу.

Сенатор подчеркнул, что в России обеспокоены эскалацией на востоке Украины и теми заявлениями, которые звучат со стороны «коллективного Запада».

Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований

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«Видим, что обеспокоенность, которую мы стремимся донести до наших партнеров, не достигает цели. Запад реализует последовательную линию на дискредитацию и сдерживание России, в том числе с использованием грязных информационных технологий. Российские парламентарии адекватно реагируют на ситуацию и стремятся четко формулировать свою позицию», — подчеркнул Константин Косачев. Он выразил надежду, что контакты сенаторов с представителями экспертных кругов будут способствовать взаимопониманию и нахождению путей разрешения существующих разногласий.

В ходе беседы обсуждались вопросы обеспечения стратегической стабильности в международной сфере, а также перспективы налаживания диалога между Россией и Великобританией, в первую очередь по межпарламентской линии.

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