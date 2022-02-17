Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Москва17.02.2022 20:00

Космонавт Олег Артемьев сможет осуществлять полномочия депутата Московской городской Думы в ходе полёта на МКС

В четверг, 17 февраля 2022 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел рабочую встречу с Председателем Московской городской Думы Алексеем Шапошниковым. Обсуждался вопрос осуществления Героем Российской Федерации, космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым полномочий депутата Мосгордумы с борта Международной космической станции.

Олег Артемьев был избран депутатом от избирательного округа № 29 города Москвы по итогам выборов в Мосгордуму, состоявшихся 8 сентября 2019 года. 18 марта 2022 года на корабле «Союз МС-21» ему вместе с космонавтами Роскосмоса Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым предстоит отправиться в полугодовую «командировку» на МКС.

Между руководителем Роскосмоса и спикером Мосгордумы достигнута договоренность о возможности дистанционного участия Артемьева в пленарных заседаниях столичного парламента. В частности, космонавт сможет голосовать с помощью электронной подписи. По словам Алексея Шапошникова, возможность дистанционного голосования прописана в Регламенте МГД.

В ходе встречи также обсуждались вопросы организации туристических поездок московских школьников на космодромы Байконур и Восточный, проведения «Космического диктанта» для школ Северо-Восточного административного округа столицы в День космонавтики, передачи скафандра Олега Артемьева и спускаемого аппарата корабля «Союз МС-21» для экспонирования в Московском парламентском центре.

Планирующийся на 18 марта 2022 года запуск «Союза МС-21» с космодрома Байконур назван «Бауманским стартом», так как экипаж корабля состоит из выпускников Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. В честь полета бауманцев третью ступень ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая отправит в космос «Союз МС-21», украсит герб университета, а сам корабль получит собственное имя «Королёв» — в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва — выпускника МГТУ.

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