Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Набор 201817.02.2022 18:35

Космонавты начинают «выживать» в степях Казахастана

Два условных экипажа в сопровождении испытательно-тренировочной бригады Цента подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина прибыли на Байконур для участия в тренировках по действиям космонавтов после посадки в степи зимой.

Предлагаемые обстоятельства такие же, как и при других испытаниях, связанных с «выживанием»: спускаемый аппарат приземляется в нерасчетной точке, космонавтам необходимо связаться со спасателями и в ожидании эвакуации сделать все возможное для сохранения сил и здоровья.

В составе первого условного экипажа: Олег Платонов, Константин Борисов, Дмитрий Закотенко (инструктор ЦПК). В составе второго — Сергей Микаев, Алексей Зубрицкий, Александр Горбунов. Прошлым летом космонавты-испытатели набора 2018 года спасались от жары в пустыне Казахстана, а сейчас им предстоит защищаться от холода и ветра.

Перед тренировками для всех участников проводят теоретические и практические занятия на местности. На следующий день после этого первый условный экипаж проходит медосмотр, инструктаж, общается с психологом и, немного отдохнув, приступает к выполнению поставленных перед ним задач. Тренировка длится почти двое суток, две ночи экипаж проведет в степи, где укрытием для него послужит спускаемый аппарат. В распоряжении космонавтов также будет носимый аварийный запас

После того как первый условный экипаж завершит тренировку, к выполнению аналогичных задач приступит второй условный экипаж. В целом, испытания и сопутствующие им мероприятия займут чуть меньше двух недель.

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