И. Ялалов обсудил реализацию проекта по догазификации домовладений в Республике Башкортостан

Source: Russia – Council of the Federation

Наша задача — проинформировать население об условиях бесплатного подведения газа до границ земельного участка и мерах социальной поддержки, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Башкортостан Ирек Ялалов ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан в ходе поездки в регион обсудил темпы реализации проекта по догазификации домовладений. Сенатор провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Газпром газораспределение Уфа» Альбертом Лукмановым.

Программа догазификации реализуется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам Послания Федеральному Собранию.

Наша задача — проинформировать население об условиях бесплатного подведения газа до границ земельного участка и мерах социальной поддержки

Альберт Лукманов рассказал о темпах заявочной кампании и работе по информированию жителей. «По данным плана-графика, более 130 тысяч домовладений в Республике подлежат догазификации. В настоящее время от жителей региона принято более 16 тысяч заявок».

Ирек Ялалов в ходе поездки в регион провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Газпром газораспределение Уфа» Альбертом Лукмановым

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Ирек Ялалов в ходе поездки в регион провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Газпром газораспределение Уфа» Альбертом Лукмановым

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Ирек Ялалов в ходе поездки в регион провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Газпром газораспределение Уфа» Альбертом Лукмановым

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Ирек Ялалов в ходе поездки в регион проинспектировал реализацию проекта по догазификации домовладений в Республике Башкортостан

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Ирек Ялалов в ходе поездки в регион проинспектировал реализацию проекта по догазификации домовладений в Республике Башкортостан

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Ирек Ялалов в ходе поездки в регион проинспектировал реализацию проекта по догазификации домовладений в Республике Башкортостан

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Ирек Ялалов в ходе поездки в регион проинспектировал реализацию проекта по догазификации домовладений в Республике Башкортостан

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Ирек Ялалов в ходе поездки в регион проинспектировал реализацию проекта по догазификации домовладений в Республике Башкортостан

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Ирек Ялалов в ходе поездки в регион проинспектировал реализацию проекта по догазификации домовладений в Республике Башкортостан

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Ирек Ялалов отметил, что работы много, сроки очень сжатые, при этом догазификация должна быть закончена до 2023 г. «Наша задача — проинформировать население об условиях бесплатного подведения газа до границ земельного участка и мерах социальной поддержки. Соответствующая работа уже ведется совместно с главами районов, но необходимо активнее включаться в реализацию столь важного проекта», — сказал сенатор.

Парламентарий добавил, что подать заявку на подключение к сетям газоснабжения можно в клиентских центрах или на сайте энергетической компании, через портал Единого оператора газификации, сервис «Госуслуги», а также в офисах МФЦ.

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