Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС-67#Союз МС-21#Космодромы#Байконур17.02.2022 16:19

Завершены испытания корабля «Союз МС-21» в вакуумной камере

На космодроме Байконур завершились испытания на герметичность пилотируемого корабля «Союз МС-21» в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254. Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва и Космического центра «Южный» (входят в Роскосмос) выполнили цикл пневмовакуумных испытаний корабля, продолжавшийся с 11 февраля 2022 года.

Автоматизированный контроль высоких требований к герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях прошел без замечаний. Сегодня, 17 февраля, корабль «Союз МС-21» был транспортирован на рабочее место для дальнейшей предполетной подготовки. В ближайшие дни планируется проведение заправки теплоносителем системы терморегулирования корабля, проверка топливных магистралей комбинированной двигательной установки и контрольное тестирование бортовых радиотехнических систем, а также подготовка к установке кресел «Казбек» и индивидуального снаряжения экипажа.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-21» по программе доставки участников 66/67-й основной экспедиции на Международную космическую станцию намечен на март 2022 года.

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