Е. Писарева инициировала проведение регионального родительского форума в Новгородской области

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие объединит на своей площадке родителей и педагогов, общественных деятелей и социальных работников, отметила сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Елена Писарева ПисареваЕлена Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области предложила провести в Новгородской области региональный родительский форум. Сенатор обсудила эту тему в ходе рабочей встречи с губернатором региона Андреем Никитиным. НикитинАндрей СергеевичГубернатор Новгородской области

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Чрезвычайно важно, чтобы новгородские семьи могли выстраивать эффективный диалог с представителями образовательной и социальной сферы, отметила Елена Писарева. «Ко мне обратились новгородские активисты и организаторы родительского сообщества в сети Интернет вместе с представительницами женского движения, которое успешно работает в области в течение 5 лет, и предложили организовать в регионе площадку для общения и решения значимых для родителей вопросов. Такой площадкой может стать региональный родительский форум».

Елена Писарева предложила провести в Новгородской области региональный родительский форум. Сенатор обсудила эту тему в ходе рабочей встречи с губернатором региона Андреем Никитиным

Парламентарий сообщила, что на форуме будут организованы несколько тематических секций: по вопросам рождаемости, психологии семейного воспитания, безопасности детей, а также профориентации и трудоустройству выпускников.

Елена Писарева подчеркнула, что по предложению главы региона на форуме также планируют обсудить вопросы организации родительского контроля при проведении капитального ремонта образовательных учреждений.

Такая форма работы, как открытый диалог с родителями и педагогами, востребована и активно используется профильным Комитетом СФ, сказала сенатор. «В ходе проведения новгородского родительского форума появятся новые идеи и конкретные предложения по самым актуальным вопросам», — уверена законодатель.

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