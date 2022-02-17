Евгений Грабчак: «Долгосрочное планирование в электроэнергетике позволит реализовать проекты с длинными циклами инвестиционной окупаемости»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 17 февраля. – Долгосрочное планирование в электроэнергетике позволит реализовать проекты с длинными циклами инвестиционной окупаемости, отметил Евгений Грабчак, выступая на ежегодной конференции «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике».

«Необходимо выработать долгосрочные «правила игры» в энергостроительстве. При долгосрочном планировании появится возможность внедрять в процесс строительства новые, современные, ресурсоёмкие технологии. Это позволит реализовать проекты с большими циклами инвестиционной окупаемости», – подчеркнул замминистра.

В числе ключевых планов развития энергосистемы страны он назвал модернизацию ТЭС, электрификацию Восточного полигона, строительство ТЭС на Дальнем Востоке, обеспечение энергобезопасности РФ, объединение энергосистем Сибири и Дальнего Востока, а также строительство энергонезависимого транзита между энергосистемами Сибири и Урала.

Кроме того, замглавы Минэнерго подчеркнул важность изменения нормативно-правовой базы с учётом появления новых технологий, более эффективных способов выработки и передачи электроэнергии, импортозамещения по критичным технологическим цепочкам.

Он добавил, что стимулом к развитию строительства в электроэнергетике могут стать дальнейшее упрощение разрешительных процедур и перевод большей части таких процессов в электронный формат.

24.12.2021

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