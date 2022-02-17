Г. Карелова: Реализация Концепции развития творческих индустрий позволит увеличить их долю в экономике до 6 процентов к 2030 году

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала запуск федерального проекта «Придумано в России».

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала запуск федерального проекта «Придумано в России», который стартовал в январе 2022 года. По ее словам, он занимает центральное место в реализации Концепции развития творческих индустрий, утвержденной Правительством РФ 20 сентября 2021 года.

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«Проект предусматривает создание творческих инкубаторов и центров прототипирования на базе 26 ведущих творческих вузов страны и формирование 85 инклюзивный творческих лабораторий на базе учреждений культуры, также будут открыты 188 точек концентрации талантов «Гений места» в модельных библиотеках», — сказала вице-спикер СФ.

Сенатор отдельно отметила, что в рамках проекта также планируется создание школ креативных индустрий в 32 субъектах Российской Федерации на конкурсной основе.

На создание школ креативных индустрий в федеральном бюджете предусмотрено 1,6 млрд руб.

«В ходе проведения конкурса одним из регионов для открытия школы креативных индустрий отобрана Воронежская область. К конкурсантам предъявлялись серьезные требования, каждая организация должна соответствовать современным стандартам технического оснащения и образовательной деятельности. Так, учебное заведение должно быть оборудовано высокоскоростным интернетом, каждая организация должна сформировать не менее трех креативных студий, осуществить набор не менее 60 учащихся и провести не менее трех культурно-просветительских, социально значимых мероприятий», — сказала Галина Карелова.

Вице-спикер СФ напомнила, что на создание школ креативных индустрий в федеральном бюджете предусмотрено 1,6 млрд руб.

По ее словам, реализация всех запланированных мероприятий в рамках Концепции развития творческих индустрий позволит не только создать условия, инфраструктуру и новые рабочие места, но и достичь роста занятых в креативных профессиях до 12 проц. в 2024 г., а также увеличить долю креативных индустрий в экономике до 3 проц. к 2024 г. и 6 проц. к 2030 г.

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