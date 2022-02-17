Г. Карасин принимает участие в парламентских слушаниях по формированию политической поддержки и всесторонних мер для устойчивого восстановления

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области представляет Российскую Федерацию на парламентских слушаниях на тему «Формирование политической поддержки и всесторонних мер для устойчивого восстановления».

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Мероприятие проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Слушания организованы Межпарламентским союзом и аппаратом Председателя 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Организаторы ставят задачу активизировать диалог по вопросам устойчивого развития в условиях продолжающейся пандемии.

«Участники слушаний обсудят такие важные проблемы как вовлечение молодежи в процесс принятия решений, права коренных народов, гендерное равенство, а также меры по борьбе с изменением климата», — сообщил Григорий Карасин.

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