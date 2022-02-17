Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Гвианский космический центр#Космодромы#Galileo17.02.2022 06:33

Гвианский космический центр готовится ко второму в 2022 году пуску

На стартовом комплексе «Союз» в Гвианском космическом центре (Французская Гвиана) стартовали работы в рамках 28-ой пусковой кампании. Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» и двумя космическими аппаратами Galileo FOC M10 запланирован на 6 апреля 2022 года (5 апреля — по местному времени).

Расчет специалистов Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») начал разгрузку блоков ракеты «Союз-СТ-Б» для дальнейшей сборки «пакета» первой и второй ступеней в монтажно-испытательном корпусе.

На техническом комплексе космодрома специалисты Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) приступили к подготовке разгонного блока «Фрегат-МТ». В марте начнутся работы по заправке его компонентами топлива.

Больше 10 лет космодром во Французской Гвиане — почти родной дом для российской ракеты «Союз-СТ». 10 февраля прошёл 27-й старт «Союза» с французской земли. Когда-то заморская территория Франции считалась местом ссылки преступников, где из-за высокой влажности, обилия опасных насекомых узники были обречены…

Однако сегодня Французская Гвиана — место, где воплощаются космические мечты. Отсюда стартуют в космос ракеты-носители Европейского космического агентства и российские «Союзы».

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