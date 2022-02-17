«Газпром» предлагает расширить региональные льготы для граждан при догазификации

Source: Gazprom in Russian

Релиз

17 февраля 2022, 16:00

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака.

Стороны обсудили ход выполнения поручения Президента России Владимира Путина по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. Отмечено, что к настоящему времени заключено свыше 224 тыс. договоров на догазификацию, более 90 тыс. заявок граждан исполнено.

Крайне важно, чтобы как можно большее количество людей получили возможность подключиться к газу. Для этого необходимо продолжить совершенствование нормативно-правовой базы. В частности, «Газпром» предлагает законодательно закрепить условия подключения новых потребителей к газопроводам, принадлежащим частным лицам. По мнению компании, целесообразно также расширить региональные льготы для граждан на приобретение минимального комплекта внутридомового газового оборудования. Эти меры будут способствовать своевременному выполнению поручения Президента России, как и широкое информирование населения об этой программе.

Единый оператор газификации (ЕОГ) — ООО «Газпром газификация» — стремится сделать так, чтобы все поступающие заявки граждан были удовлетворены. Для помощи гражданам организована работа контакт-центра ЕОГ (8-800-101-00-04). Здесь консультируют по условиям подключения к газу и ходу рассмотрения обращений. Отзывы и предложения по вопросам газификации также принимаются через форму обратной связи на сайте ЕОГ https://connectgas.ru/. Специальный отдел по работе с заявками занимается их обработкой и контролирует сроки исполнения.

Кроме того, в рамках развития систем газоснабжения в субъектах РФ «Газпром» проводит реконструкцию и техническое перевооружение газораспределительных станций, мощности которых полностью задействованы. Эта работа позволяет увеличивать производительность таких станций и подключать к ним новых потребителей.

Отдельное внимание Алексей Миллер и Андрей Турчак уделили выполнению поручения Президента России по организации безвозмездных поставок газа для Вечных огней и Огней памяти.

Справка

В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина от 21 апреля 2021 года, до 2023 года в стране необходимо обеспечить завершение догазификации — подведения газа до границ негазифицированных домовладений и садовых некоммерческих товариществ в уже газифицированных населенных пунктах при условии отсутствия необходимости расширения пропускной способности газораспределительных станций. Догазификация должна вестись без привлечения средств населения.

Управление информации ПАО «Газпром»

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