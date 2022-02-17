В. Матвиенко обсудила с главой Республики Калмыкия Б. Хасиковым вопросы социально-экономического развития региона

Source: Russia – Council of the Federation

Собеседники подчеркнули важность решения экологических проблем.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым. ХасиковБату СергеевичГлава Республики Калмыкия Центральной темой беседы стали вопросы социально-экономического развития региона, в том числе экологические проекты.

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Глава региона сообщил о поэтапной реализации разработанного совместно с Правительством РФ плана развития Республики Калмыкия, который рассчитан на пять лет до 2024 года. «В рейтинге Агентства стратегических инициатив по инвестиционному климату регион за 2,5 года поднялся с 83 на 12 место. В Южном федеральном округе Калмыкия занимает лидирующую позицию по открытию предприятий».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым

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Валентина Матвиенко считает, что накопленные за многие годы проблемы в регионе в одночасье не решить, но в результате выполнения принятой программы развития в ближайшие годы должны повыситься экономические показатели субъекта РФ и качество жизни населения. «Многое делается для улучшения экологии в Калмыкии. Это задача напрямую касается здоровья людей».

Спикер Совета Федерации подчеркнула значимость оперативного реагирования региональных властей на проблемы, поднимаемые жителями Калмыкии.

Бату Хасиков сказал, что быстрая реакция на запрос населения – один из важных критериев работы. «В Республике налажена деятельность Центра управления регионом, через который можно получать обратную связь от жителей».

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