Вопросы развития института самозанятых обсудили в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

А. Синицын провел «круглый стол».

Комитет Совета Федерации по экономической политике совместно с Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам провел «круглый стол», посвященный развитию института самозанятых.

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Модератором выступил заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын. СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса

Сенатор напомнил, что Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» устанавливает поэтапное проведение эксперимента. Сейчас он проводится на территории всей Российской Федерации до 31 декабря 2028 года.

Алексей Синицын сообщил, что число зарегистрированных в качестве самозанятых граждан в России — около 4 млн человек. За время действия специального налогового режима их доходы превысили 882 млрд рублей. При этом самозанятые сформировали более 610 млн чеков (средний чек составляет 1 446 рублей). Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 7 тыс. человек.

Сенатор напомнил, что самозанятые платят 4 процента с доходов, полученных от работы с физлицами, и 6 процентов — с доходов, полученных от юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Других обязательных платежей нет. В отличие от ИП самозанятым не требуется подавать налоговые декларации, делать обязательные взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Алексей Синицын

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Анастасия Жукова

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике совместно с Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Алексей Синицын

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Перечень сфер деятельности, в которых может применяться налог на профессиональный доход, Федеральным законом не предусмотрен. Однако есть список видов деятельности, которые не подпадают под самозанятость. Это, в том числе, деятельность, связанная с добычей и реализацией полезных ископаемых, перепродажа чужих товаров, реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке, деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора, договора поручения и комиссии, доставка товаров в интересах других лиц.

«В приложении «Мой налог» также перечислены рекомендованные виды деятельности, их более ста. Например, это репетиторство, ремонтные работы, флористика, наращивание ресниц, эвакуация сломанных автомобилей, услуги гида и другое. Но этот перечень не исчерпывающий. Во всех категориях деятельности есть пункт «Прочее», что говорит о возможности осуществления видов деятельностей за пределами предложенных вариантов», — сказал сенатор.

Он отметил, что на сегодняшний день самозанятые могут рассчитывать, как на федеральные, так и на региональные меры поддержки.

Алексей Синицын сообщил, что в октябре 2021 года была запушена платформа «Мои самозанятые». Она является официальной электронной площадкой, осуществляющей обмен данными с ФНС России. Сервис помогает найти исполнителя на самые разные виды работ, автоматически проверяет наличие у него статуса самозанятого перед заключением договора и каждой оплатой, регистрирует его профессиональных доход, получает и хранит закрывающие документы (чеки).

Заместитель Директора Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития РФ Андрей Тараканов отметил, что самозанятые с 2020 года получили доступ ко всем мерам поддержки, которые предусмотрены для субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет о финансовой, имущественной, консультационной и образовательной поддержке.

Исполнительный директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Сергей Танков рассказал, что клиенты-самозанятые – это люди в возрасте от 14 до 95 лет, работают в более, чем семидесяти отраслей. Около половины из них – совместители. «Всех самозанятых объединяет три качества — независимость, мобильность и крайне низкая финансовая грамотность», — сказал он.

Участники заседания обсудили меры поддержки самозанятых на федеральном и региональном уровнях, а также возможность создания на базе сервиса единого портала государственных услуг отдельного информационного блока для самозанятых граждан, с целью консультирования по вопросам деятельности.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной налоговой службы, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», интернет-платформ и эксперты.

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