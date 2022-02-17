А. Майоров: Повысить конкурентоспособность малых форм хозяйствования в сфере АПК поможет «экологизация» их деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ направила приветствие в адрес XXXIII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия выступил на XXXIII Съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

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В современных непростых условиях возрастает роль крестьянских (фермерских) хозяйств в реализации потенциала отечественного агропромышленного комплекса, повышении качества жизни на селе

«В современных непростых условиях возрастает роль крестьянских (фермерских) хозяйств в реализации потенциала отечественного агропромышленного комплекса, повышении качества жизни на селе, развитии экономики регионов и национальной экономики в целом. Фермеры трудятся во всех сферах сельского хозяйства, активно внедряют передовые технологии, расширяют площади сельскохозяйственных угодий, увеличивают объемы продовольствия, выпускают продукцию, отвечающую мировым стандартам, сохраняют и приумножают лучшие традиции российского крестьянства, проявляя рачительность и предприимчивость», — отмечается в приветствии главы Совета Федерации.

«Вопросы развития отечественного фермерства и сельскохозяйственной кооперации являются предметом особого внимания Совета Федерации в работе по совершенствованию законодательства, направленного на оказание содействия фермерским хозяйствам и повышение их конкурентоспособности», — подчеркивается в обращении Валентины Матвиенко.

По словам Алексея Майорова, Ассоциация — авторитетная организация, которая на протяжении более 30 лет направляет свои усилия на консолидацию российского фермерского сообщества вокруг общих целей и задач, выражая и защищая его интересы.

«Профильный Комитет Совета Федерации отмечает важнейшую роль малых форм хозяйствования в аграрной экономике. В 2021 году приняты федеральные законы, которыми на землях крестьянских (фермерских) хозяйств разрешено строительство жилого дома и реализация собственной продукции», — сказал сенатор. При Комитете действует рабочая группа по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса.

«Повысить конкурентоспособность малых форм хозяйствования в сфере АПК поможет «экологизация» их деятельности — эффективное реагирование на вызовы изменения климата, переход к экономике замкнутого цикла, и, тем самым, обеспечение качественного насыщения внутреннего продовольственного рынка. Речь идет, в том числе и о продуктах органического сельского хозяйства и продукции с улучшенными характеристиками», — убежден Алексей Майоров.

Парламентарий выразил уверенность, что съезд станет хорошей площадкой для обсуждения вопросов эффективности государственной поддержки малых форм хозяйствования на селе, поиска перспективных идей обеспечения роста сельскохозяйственного производства и повышения благосостояния сельчан.

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