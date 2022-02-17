А. Артамонов принял участие в совещании с представителями регионов по запуску нового инвестиционного стандарта

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал об опыте Калужской области в этой сфере.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области принял участие в совещании с представителями регионов по запуску нового инвестиционного стандарта. Мероприятие провел первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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В заседании приняли участие представители 42 регионов, «Деловой России», Министерства экономического развития, Министерства финансов и Казначейства России.

Заместитель руководителя Казначейства России Александр Демидов познакомил глав регионов с будущим интерфейсом реестра инвестпроектов. В нем предстоит работать администрациям субъектов РФ и бизнесу, внося инвестиционные проекты и формируя обязательства региона по предоставлению поддержки в форме инвестиционного налогового вычета.

«Претендовать на дотацию по ИНВ смогут регионы, чьи инвестиционные проекты внесены в реестр казначейства. Это обеспечит государству прогнозируемый рост обязательств. Чтобы начать распределять бюджетные деньги, нужно, чтобы эта система в пилотном режиме заработала летом», — отметил Андрей Белоусов.

На мероприятии речь также шла о компенсации из федерального бюджета субъектам РФ части затрат на создание индустриальных парков. В своем выступлении Анатолий Артамонов предложил изучить опыт Калужской области в этом вопросе.

Как подчеркнул Андрей Белоусов, вопрос компенсации затрат регионам на создание индустриальных парков действительно является важным, он подлежит дальнейшему обсуждению и разработке соответствующих правил.

В рамках совещания была обозначены даты проверки деловыми объединениями соответствия инвестиционному стандарту. 12 регионов начали его внедрение в 2021 году. Ещё 30 присоединились к новому стандарту в 2022 году. До конца ноября экспертные пулы оценят результаты работы местных властей.

«Деловые объединения находятся на острие процесса формирования правил игры для инвестора в регионе. Они могут дать местной администрации реальный механизм привлечения предпринимателей и помочь создать сообщество инвесторов, развивающих регион», — подчеркнул Андрей Белоусов.

На совещании уточнили дату начала обучения региональных команд. Оно стартует 28 марта по специальной программе, разработанной РАНХиГС. По 25 человек из 42 регионов подготовят в этом году. Их научат организации работы элементов регионального стандарта, повысят финансово-инвестиционную грамотность, помогут решить реальные проблемы в организации работы с бизнесом.

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