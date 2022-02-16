XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине: Илья Буров выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по лыжной акробатике

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 16 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (Китай) в соревнованиях по лыжной акробатике россиянин Илья Буров завоевал бронзовую медаль. Победителем стал китаец Ци Гуанпу, второе место занял представитель Украины Александр Абраменко.

30-летний Илья Буров – заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея). Илья родился в Ярославле, в составе российской сборной выступает за Московскую и Ярославскую области. Тренируется в ГАУ ЯО «РЦСП» под руководством Руслана Шарифуллина.

На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине разыгрывается 109 комплектов медалей в 13 видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях по всем видам спорта. Игры завершатся 20 февраля.

По данным статистической отчётности по итогам 2020 года всего в России фристайлом занимаются 4 276 человек. Всего в стране функционируют 30 отделений, в том числе 22 спортивные школы олимпийского резерва. Количество тренеров составляет 125 человек, тренеров-преподавателей – семь человек. Всего по программам спортивной подготовки и дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта фристайлом занимаются 1 845 человек в 18 субъектах Российской Федерации, из которых на этапах спортивной подготовки 1 800 человек.

Фристайл является базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Ярославская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Сахалинская область, Кемеровская область, Красноярский край, Томская область, Свердловская область, Челябинская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Чувашская Республика.

В России развитием фристайла совместно с Министерством спорта занимается Федерация фристайла России. Президент Федерации фристайла России – Алексей Курашов. Главный тренер – Михаил Носов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС; Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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