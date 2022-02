16.02.2022 Startują prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego

Source: Government of Poland in Polish

Startują prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego16.02.2022

Zapraszamy do udziału w prekonsultacjach dotyczących przyszłości zawodu księgowego.

Zachęcamy wszystkich do zabrania głosu w dyskusji do 31 maja 2022 r.

W polskim prawodawstwie nie było dotychczas przepisów regulujących zawód księgowego. Regulowane było tylko usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – czynności składające się na nie mogły wykonywać wyłącznie osoby uprawnione, tj. posiadające certyfikat księgowy/świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów oraz biegli rewidenci i doradcy podatkowi. W 2014 r. zostało ono zderegulowane w ramach działań mających na celu ułatwienie dostępu do zawodów regulowanych.

Mając na uwadze ocenę skutków deregulacji oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku formułowanym m.in. w postulatach i petycjach kierowanych do Ministerstwa Finansów, Prezydenta, Premiera czy Sejmu, Ministerstwo Finansów rozpoczyna dyskusję na temat przyszłości zawodu księgowego.

W tym celu opracowaliśmy dokument przedstawiający zagadnienia, które powinny być wzięte pod uwagę w kontekście rozpatrywania przyszłości zawodu księgowego, w którym pytamy o opinie interesariuszy na ten temat. Analiza wyników konsultacji pozwoli wytyczyć kierunek dalszych działań.

