16.02.2022 Premier Mateusz Morawiecki: polska granica to świętość

Szef polskiego rządu odwiedził tereny przygraniczne w Kuźnicy, w miejscu gdzie trwa budowa zapory na wschodniej granicy NATO. Działania rządu przynoszą efekty w postaci stabilizacji sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej. Liczne spotkania z przywódcami krajów, jakie w ostatnich miesiącach odbył premier, dały wyraz solidarności z naszymi działaniami. Budowa 186 km zapory to inwestycja strategiczna, która ma chronić naszej granicy i obywateli.

– Jestem tutaj, żeby jeszcze raz powiedzieć, że polska granica to jest świętość. Ten, który nie potrafi obronić swojej granicy, jednocześnie naraża się na ogromne niebezpieczeństwo – nie jest szanowany przez innych i pokazuje swoją słabość – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Budowa zapory

Na początku stycznia 2022 r. Straż Graniczna podpisała trzy umowy dot. budowy zapory na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej. To inwestycja strategiczna, która ma chronić nienaruszalności polskiej granicy i naszych obywateli. W przeciągu ostatnich dwóch miesięcy, udało się wypracować rozwiązania i zakontraktować budowę bariery.

– Miliony Polaków nie mogą się czuć terroryzowani, nie mogą się czuć pod presją, dlatego że nasza granica jest nieszczelna – że Aleksandr Łukaszenka zaplanował polsko-białoruską granicę, jako miejsce testu sprawności państwa polskiego – podkreślił szef polskiego rządu.

Zabezpieczenie wschodniej granicy Unii Europejskiej to 186 km zapory o wysokości 5,5 metra. Zostanie zwieńczone zwojem z drutu tak, aby nie można było przejść na drugą stronę. Zamontowane zostaną także nowoczesne technologie m.in. czujniki ruchu wzdłuż całej granicy i kamery, w celu szybszego elektronicznego zarządzania granicą.

– Dzisiaj widzimy, że nasza suwerenność, niepodległość także do pewnego stopnia jest zagrożona. Atak na wschodnią część Europy planowany przez Kreml jest atakiem także na wschodnią flankę NATO. Dlatego z całą powagą musimy dzisiaj chronić przede wszystkim tej granicy poprzez zaporę taką jak ta, ale także poprzez sprawne działanie polskich funkcjonariuszy i polskiej armii – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Liczne spotkania premiera dot. bezpieczeństwa na wschodniej granicy UE i NATO

W ostatnich miesiącach premier Mateusz Morawiecki odbył wiele spotkań z przywódcami państw. Głównym tematem rozmów był hybrydowy atak oraz kryzys migracyjny wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Polska cały czas będzie inspirowała przyjaciół w Europie do pomocy w walce o pokój, stabilności i wolność na Białorusi.

– Dziś widzimy, że tamten atak był częścią dłużej zaplanowanej operacji – częścią ataku hybrydowego i planu operacyjnego wypracowanego na Kremlu oraz w Mińsku. Mówiliśmy o tym w sierpniu 2021 r. – powiedział szef polskiego rządu. I dodał: – Mówiłem o tym również podczas moich wizyt w listopadzie w wielu stolicach zachodnich. Dobrze, że nastąpiło to przebudzenie, że dzisiaj już wszyscy na Zachodzie widzą, że my, chroniąc granicę polsko-białoruską, chronimy także wschodnią flankę NATO.

Wielu przywódców, szefów rządów, przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych wyraża poparcie dla stanowczych i skutecznych działań polskiego rządu oraz służb, które bronią zewnętrznych granic NATO i Unii Europejskiej.

Sytuacja na granicy

Żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji każdego dnia chronią polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej i NATO. Szef polskiego rządu podczas spotkania podziękował im za oddaną służbę. Od początku stycznia 2022 r. Straż Graniczna odnotowała 1206 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Łącznie w całym 2021 roku i do 14 lutego 2022 r. na wschodniej granicy Unii Europejskiej odnotowano ponad 40 tys. prób nielegalnego przedostania się z Białorusi na terytorium Polski.

– Dzisiaj mielibyśmy może już nie dziesiątki tysięcy, ale setki tysięcy migrantów sprowadzonych z Bliskiego Wschodu, którzy by de facto kompromitowali Polskę poprzez to, że polska granica mogłaby być przekraczana w dowolny sposób – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

