16.02.2022 Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy kandydatem do nagrody UNESCO ws. Wolności Prasy

Source: Government of Poland in Polish

Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy kandydatem do nagrody UNESCO ws. Wolności Prasy16.02.2022

Dnia 15 lutego Polska, wraz z czterdziestoma pięcioma innymi krajami, w tym wszystkimi państwami UE, przedstawiła kandydaturę Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy do nagrody UNESCO ws. Wolności Prasy im. Guillermo Cano (UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize).

Kandydatura ta została także poparta przez liczne organizacje pozarządowe wspierające działania dziennikarzy na całym świecie. Polska znalazła się w grupie krajów, które zainicjowały tę inicjatywę na forum UNESCO. W imieniu krajów UE i podobnie myślących, wniosek został złożony przez Francję pełniącą obecnie funkcję przewodniczącego w Radzie UE.

Nominacja jest wyrazem solidarności dla wszystkich dziennikarzy i pracowników mediów, którzy z wielkim poświęceniem i narażeniem swojego bezpieczeństwa i życia informowali o naruszaniu praw człowieka i podstawowych wolności obywatelskich na Białorusi. Jej celem jest uhonorowanie ich dotychczasowej pracy oraz wyrażenie w wymiarze międzynarodowym wyraźnego sprzeciwu wobec nagminnego łamania praw człowieka przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Zgodnie z międzynarodowymi raportami na Białorusi znajduje się najwięcej na świecie aresztowanych i więzionych dziennikarzy w proporcji do liczby mieszkańców. Dane Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy wskazują, że w 2021 r. 113 dziennikarzy i pracowników mediów zostało zatrzymanych w trakcie wykonywania swojej pracy. Na koniec roku 2021 w areszcie lub więzieniu wciąż pozostawały 32 osoby, w tym m.in. jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut. W sierpniu 2021 r. Sąd Najwyższy Białorusi podjął decyzję o zawieszeniu działalności Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Nominacja jest symbolem walki o wolne media i swobodę wypowiedzi na całym świecie.

Ustanowiona w 1997 roku nagroda UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize skierowana jest do osób, organizacji lub instytucji, które mają wyjatkowe zasługi na rzecz promocji wolności prasy i wypowiedzi na świecie, w szczególności w miejscach, w których dziennikarze wykonują swoją pracę pod dużą presją i z zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa oraz życia. Nagroda otrzymała imię Guillermo Cano – dziennikarza kolumbijskiego, który został zamordowany przed budynkiem biura wydawnictwa gazety „El Espectador” w Bogocie 17 grudnia 1986 roku. Laureatami nagrody są m. in.: Maria Ressa (2021 r.) z Filipin, Jineth Bedoya z Kolumbii (2020), Kyaw Soe Oo i Wa Lone z Mjanmy (2019), Mahmoud Abu Zeid z Egiptu (2018), Dawit Isaak z Erytrei (2017), Khadija Ismayilova z Azerbejdżanu (2016), Mazen Darwish z Syrii (2015).

Nagroda jest zwyczajowo wręczana przez Dyrektora Generalnego UNESCO w trakcie Dnia Wolności Prasy, obchodzonego co roku 3 maja.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

MIL OSI