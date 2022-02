16.02.2022 2,73 mld zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych

Source: Government of Poland in Polish

Tylko w ostatnich dwóch latach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoliło na realizację 14 tys. km inwestycji drogowych z dofinansowaniem blisko 10 mld zł. To poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz systematyczne podnoszenie atrakcyjności kolejnych terenów pod nowe inwestycje. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś wyniki kolejnego naboru dla gmin i powiatów w całej Polsce. To w sumie 2,7 mld zł na nowe i odnowione drogi lokalne o łącznej długości 3,9 tys. km. Wsparcie działań samorządów umożliwia stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu transportowego dróg w całym kraju.

Nowe inwestycje drogowe w gminach i powiatach dzięki RFRD

W 2022 r. wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmie m.in. drogi gminne i powiatowe. Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi aż 80% kosztów realizacji zadania, w kwocie do 30 mln zł. W rzeczywistości to wsparcie blisko 100 inwestycji w każdym województwie.– Chcemy w taki sposób przebudowywać i modernizować cały system dróg w Polsce, żeby centra powiatów i gmin były miejscami, do których można się łatwo dostać – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. I dodał: Nasza wiarygodność i realność naszych zapowiedzi jest bardzo ważną cechą naszej polityki drogowej i komunikacyjnej. Komunikacja i drogi to podstawa do tworzenia nowych przedsiębiorstw, nowych miejsc pracy, przyciągania nowego biznesu.Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych w 2022 roku to 2,73 mld zł. Dzięki wsparciu z Funduszu powstanie lub zostanie zmodernizowanych ponad 3,8 tys. km dróg, w tym ponad:

1,95 tys. km dróg powiatowych,

1,85 tys. km dróg gminnych.

To blisko 2328 zadania, w tym 630 zadań powiatowych i aż 1 698 zadań gminnych.– Będziemy rozwijać nasz program dróg. Tak, jak załataliśmy system podatkowy, tak będziemy łatać system dróg, który odziedziczyliśmy. Widać, jak zmieniają się polskie drogi. Będą one coraz lepsze – podsumował szef rządu.Sprawdź, gdzie powstaną inwestycje:

Ponad 10 mld zł z RFRD na 14 tys. km dróg w całe Polsce

W latach 2019-2021 r., wybudowano, rozbudowano lub zmodernizowano blisko 14 tys. km dróg samorządowych, przy ponad 10 mld zł wsparcia z RFRD. Tylko w 2021 r. przyznano środki na realizację 2 189 zadań, w tym:

622 powiatowych,

1 567 gminnych.

To budowa, przebudowa lub remont 3,9 tys. km dróg o wartości ponad 2,7 mld zł:

2,1 tys. km powiatowych,

1,8 tys. km gminnych.

Wsparcie RFRD nie ogranicza się wyłącznie do dróg lokalnych. W 2021 r. dofinansowano realizację 45 inwestycji wojewódzkich i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu. Łączna wartość wspieranych zadań przekroczyła 4,5 mld zł. Do końca marca 2022 r. trwa także nabór wniosków o dofinansowanie zadań mostowych.

Program Budowy Dróg Krajowych

Mimo trudności związanych z pandemią, w 2021 r. w całym kraju otwarto 37 odcinków dróg o łącznej długości 425 km. Dzięki tym inwestycjom już teraz kierowcy mają do dyspozycji 4624,9 km dróg szybkiego ruchu, w tym:

1753,6 km autostrad,

2871,3 km dróg ekspresowych.

Inwestycje krajowe zaplanowane na rok 2022 pozwolą domknąć i uzupełnić kolejne ważne ciągi i połączenia drogowe o 345 km nowych dróg krajowych, w tym:

około 46 km autostrad,

253 km dróg ekspresowych.

46 km pozostałych dróg krajowych.

To inwestycje, takie jak budowa ostatniego odcinka autostrady A1 (Piotrków Trybunalski-Kamieńsk), dzięki której trasę z okolic Gdańska do granicy z Czechami pokonamy w około pięć godzin z przerwą na odpoczynek.Zgodnie z założeniami jeszcze w tym roku uzyskane zostaną także zezwolenia na budowę około 55 odcinków o długości ok. 660 km. Dodatkowo zaplanowano złożenie kolejnych wniosków o wydanie pozwolenia na realizację 49 odcinków dróg krajowych o łącznej długości ponad 540 km.

MIL OSI