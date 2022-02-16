Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-67#Союз МС-2116.02.2022 16:05

Экипаж МКС-67 справился с нештатными ситуациями во время «стыковки» грузовика

Сегодня, 16 февраля 2022 года, командир основного экипажа 67-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Олег Артемьев и бортинженер Денис Матвеев сдавали экзамен на тренажере «Телеоператор».

Перед ними стояла задача осуществить стыковку грузового корабля «Прогресс МС» со станцией в телеоператорном режиме управления. В реальности стыковка должна происходить автоматически, но при сбоях автоматики космонавты берут дистанционное управление беспилотным космическим аппаратом на себя.

В ходе экзамена экипаж производил стыковку корабля «Прогресс МС» к узлам различных модулей российского сегмента Международной космической станции и отрабатывали возможные нештатные ситуации. Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев отлично справились со всеми заданиями.

Символично, что в день, когда основной экипаж МКС-67 сдавал экзамен на тренажере «Телеоператор», экипаж МКС-66 готовился к приему грузового корабля «Прогресс МС-19», который сейчас находится на пути к станции. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров проверяли аппаратуру, которая в случае нештатной ситуации понадобится для перехода на телеоператорный режим управления, изучали бортдокументацию и проводили необходимые тренировки. Стыковка нового грузового корабля с МКС запланирована на 17 февраля в 10:06 по московскому времени.

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