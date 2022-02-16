Российское общество не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было. Интервью В. Матвиенко «Парламентской газете»

Source: Russia – Council of the Federation

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна.

— Валентина Ивановна, мир подходит к опасной черте. Вернее, его к ней целенаправленно толкают. Всех волнует один вопрос: война с Украиной будет?

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— Наша позиция четко сформулирована главой Российского государства: мы со своей стороны сделаем все, чтобы войны с Украиной не было. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда! Россия и Украина веками жили вместе, в одном государстве. Связаны тысячами нитей. Для нас даже сама мысль о войне – абсолютная дикость. Конечно, сейчас отношения между нашими странами, мягко говоря, переживают не лучшие времена. Тем не менее я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем.

Так что объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет. И не удивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления.

Мы видим, мы понимаем, что определенные силы в США, на Западе в целом стремятся втянуть Украину в войну с нашей страной. Я бы даже сказала, принуждают к ней Киев, накаляя международную обстановку. Одновременно Североатлантический альянс уже начал военное освоение территории Украины. Полным ходом идет накачка ее вооруженных сил военной техникой, боеприпасами, оружием, в том числе наступательным. Расчет упомянутых сил — на создание очагов нестабильности вокруг российских границ. Ничего нового для нас в такой стратегии нет.

В этой ситуации Российское государство вынуждено принять меры по укреплению безопасности страны, ее жителей. Задействовать весь комплекс мер: политических, дипломатических, военных, информационных. Что и делается.

Но понятно, что в этой ситуации Российское государство вынуждено принять меры по укреплению безопасности страны, ее жителей. Задействовать весь комплекс мер: политических, дипломатических, военных, информационных. Что и делается.

— Части ВСУ стянуты к границам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Ведется обстрел их территорий. Осталось, что называется, сделать только один шаг, и… Если Киев развяжет большую войну в Донбассе, что исключить, видимо, нельзя, какой будет наша реакция?

— В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения Вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки.

Что касается настроений в российском обществе, то здесь я могу категорично заявить. В России никто не хочет войны, ни с Украиной, ни с кем бы то ни было. Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже.

Что касается нашей молодежи, то она сформировалась в обществе в значительной степени демилитаризованном, если так можно сказать. Наша молодежь замечательна, умна, трудолюбива, патриотична, и ей чужда агрессия – считаю, кстати, это значительным достижением.

Тридцать лет назад украинский народ сделал свой выбор, и мы относимся к нему с уважением. Ему и только ему решать, что делать, как жить, каким партиям, политикам доверить судьбу страны. В том, что сегодня Украина вновь находится на перепутье, сомнений нет. Потому она должна четко осознавать последствия каждого следующего шага. От этого зависит, по какому пути пойдет украинская история.

Реальное обновление, действительное развитие Украины невозможно без безусловного выполнения Минских соглашений. Это, можно сказать, первый шаг, точка отсчета

Но в любом случае реальное обновление, действительное развитие Украины невозможно без безусловного выполнения Минских соглашений. Это, можно сказать, первый шаг, точка отсчета. В противном случае страна обречена оставаться в том состоянии, в каком находится сейчас: обремененной конфронтацией с Россией, внутренним вооруженным конфликтом, со слабой государственной властью, неспособной эффективно управлять страной.

— Однако политика нынешнего руководства Украины направлена именно на срыв Минских соглашений. Оно не понимает, к чему это может привести? Или есть еще какие‑то причины?

— Степень профессионализма, политической зрелости значительной части так называемого правящего класса Украины не впечатляет. Не говорю уже о том, что политическую жизнь Украины сегодня во много определяет «улица» — экстремисты, русофобы, националисты, неонацисты. Что, безусловно, делает ситуацию на Украине непредсказуемой, а страну – плохо управляемой.

И все же главную проблему в наших отношениях с Украиной я вижу в том, что она не самостоятельна в своей и внешней, и внутренней политике. Киевские власти находятся под управлением Вашингтона. И за его покровительство они вынуждены платить противостоянием России. Но даже если бы Киев вдруг пожелал встать на путь нормализации отношений с нами, США это вряд ли позволили бы. Иллюзий тут питать не надо. И это, разумеется, не способствует как урегулированию ситуации в Донбассе, так и улучшению российско-украинских отношений. Во властных кругах Киева сейчас просто не с кем вести плодотворный диалог. Потому что, как я уже сказала, нынешний украинский режим не принимает самостоятельных решений. Особенно в том, что касается выполнения взятых на себя внешнеполитических обязательств.

В той большой игре, которая развернулась на великой шахматной доске, – воспользуюсь словами Збигнева Бжезинского – Украине отведена Западом роль пешки без перспективы стать ферзем.

— Но формуле Бжезинского уже много лет. Сегодня это противоречит всем мировым тенденциям.

— Согласна. Ситуация, когда одна страна управляет другой, противоестественна. Сегодня – это просто анахронизм.

Недавно международное сообщество отметило 15-летие конференции в Мюнхене. Выступая на ней, Президент России Владимир Путин заявил, что современный мир слишком велик и многообразен, чтобы какое‑то государство или коалиция государств могли диктовать свою волю всем другим государствам, народам. Эпоха однополярного мира, сказал он, уходит, фактически уже ушла в прошлое.

Весь последующий ход событий подтвердил прогноз российского Президента. Если после Второй мировой войны доля США в мировой экономике составляла 50 процентов, то сейчас она порядка 24, то есть сократилась вдвое. Если после распада Советского Союза военное превосходство Штатов было, можно сказать, абсолютным, то сейчас это далеко не так. В ряду мировых держав Россия, Китай, Индия, на подходе еще несколько государств. Развернулись процессы, коренным образом меняющие глобальную конфигурацию сил. И изменение это не в пользу Запада. Пусть не без трудностей, осложнений, но идет становление нового мирового порядка, основанного на принципах равноправия, уважения законных интересов друг друга, справедливого сотрудничества. Диктату, гегемонии в нем места нет.

— Тем не менее, похоже, что на Западе то ли не хотят замечать этого, то ли делают вид, что не замечают.

— К сожалению, это так. США, их союзники не прекращают попытки остановить, повернуть вспять ход истории. В этом я вижу глубинный смысл нынешней антироссийской кампании, превосходящей по информационно-пропагандистским масштабам, степени агрессивности все предыдущие со времен распада Советского Союза. И эти попытки привели к тому, что сегодня мир оказался в ситуации, которая по взрывоопасности сопоставима с Карибским кризисом 1962 года.

Но только наивные люди могут думать, будто Запад все это затеял ради защиты Украины от якобы нависшей над ней угрозы со стороны России. Истинная его цель – сдержать, остановить развитие нашей страны, поскольку именно в ней он видит главное препятствие для реализации своих гегемонистских устремлений. На Киев коллективным Западом возложена «почетная миссия» провоцирования вооруженного конфликта с Россией как основания для усиления давления на наше Отечество, введения против него новых санкций, включая остановку «Северного потока – 2».

Естественно, что в этих условиях мы не можем делать вид, будто ничего не происходит. Но наши инициативы в сфере стратегической безопасности – вовсе не ультиматум, за которым обычно стоит стремление получить односторонние преимущества. Мы за создание коллективной системы безопасности для всей Европы, для мира в целом. Потому что безопасность едина и неделима. Она либо равная для всех, либо это не безопасность, а ее видимость. Грубо говоря, обман. У нас есть основания не доверять устным заверениям Запада. Поэтому настаивали, настаиваем и будем настаивать на юридически закреплённых гарантиях безопасности.

Президент России Владимир Путин ведет огромной важности работу, отвечающую интересам всего мирового сообщества. Россия, несмотря на отказ Запада предоставить ей гарантии безопасности, продолжает держать дверь для переговоров открытой. Мы не требуем ничего неисполнимого. Готовы обсуждать предложения оппонентов, искать взаимоприемлемые решения. И диалог по гарантиям безопасности будем продолжать и наращивать. Но, во‑первых, он не может идти до бесконечности. А, во‑вторых, исходное условие остается неизменным – гарантированное обеспечение безопасности страны. Пусть никто не надеется, что Россия пойдет в этом на односторонние уступки.

Будем надеяться, что человечеству не придется платить за заблуждения Запада дорогой ценой. У международного сообщества накоплен немалый опыт преодоления глобальных кризисных ситуаций, не доводя дело до войны. Есть и силы, искренне заинтересованные в таком исходе. Последнее тому подтверждение – совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики, в котором зафиксировано совпадение позиций по всем ключевым вопросам мировой повестки.

Словом, считаю, шансы на преодоление угрозы, нависшей над миром, имеются. Дело за настроем на компромисс, уважение и соблюдение норм международного права, понимание неприемлемости рисков, которые несет в себе практически любая война в современном мире.

У нас именно такой настрой есть.

Источник: «Парламентская газета».

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